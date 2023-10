210 gasten op benefiet Belvosur

210 mensen hebben in Salons Saint Germain deelgenomen aan de benefietmaaltijd van Belvosur, een vereniging die zich inzet voor Suriname. Het was de 27ste editie van dit benefiet. Eregast was de ambassadeur voor Suriname, Gilbert Van Lierop.

“Dit jaar ligt de focus op kinderen met dyslexie en autismespectrumstoornissen, en op het Betheljada-tehuis voor kinderen met een meervoudige beperking. We sponsoren infrastructuur. We storten dus geen geld, maar betalen de facturen voor het materiaal”, zei voorzitter Hugo Dekeyzer.

Daarnaast gaat een groep van Belvosur geregeld op bezoek in Suriname om te zien wat er gerealiseerd is en wat nog nodig is. “We betalen onze reis, verblijf en dergelijke volledig uit eigen zak. We zorgen er ook voor dat we duurzame projecten steunen, projecten die ook in de toekomst nog nuttig zijn. Zo zorgden we voor een beddenlift in het tehuis, kijken we voor de realisatie van een nieuwe keuken, en wordt gekeken welke projecten er nog kunnen gerealiseerd worden.”

Dankbaar en hoopvol

De ambassadeur toonde zich dankbaar voor de warme ontvangst en voor de steun die de vereniging de voorbije jaren al heeft geboden aan de hulpbehoevende kinderen in Suriname. Hij schetste de moeilijke sociaaleconomische toestand van zijn land, waar de hyperinflatie de mensen steeds dieper in de armoede drijft.

Maar de ambassadeur zag tegelijk redenen voor hoop op verbetering, die op termijn steun overbodig moet maken. Zo is er een nieuw akkoord om de haven van Antwerpen als hub uit te bouwen voor het gas en de olie die recent in grote hoeveelheden in Suriname zijn gevonden. Het wordt een nieuwe inkomstenbron voor het land, en biedt internationaal kansen in tijden van energiecrisis. Gilbert Van Lierop sprak finaal ook zijn dank uit aan allen die een grote solidariteit betonen.

Als toemaatje werd het liedje dat Niels Destadsbader met Kenny B heeft gemaakt beluisterd, met een door beiden ingesproken boodschap van vriendschap en verbroedering. (ACK)