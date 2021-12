21 keer de Kemmelberg op voor De Warmste Week

Op tweede kerstdag reed Matthias Simoen (28) van de Kemmelse Doortrappers liefst 21 keer de Kemmelberg op, de kinesist startte om 10 uur en was klaar met de stunt om 12 uur. Hij deed dat als tegenprestatie voor het geld dat hij inzamelde voor De Warmste Week.

“Per schijf van 25 euro had ik beloofd om 1 keer de Kemmelberg op te rijden. Ik haalde 524 euro binnen en fietste zo 21 keer naar de top van de kant van de Belvédère.” Matthias overwon een hoogteverschil van 1500 meter, zo werd de Kemmelberg een heuse Alpencol.

Aanmoedigingen

Langsheen het parcours werd Matthias aangemoedigd door de vrienden wielertoeristen van de Doortrappers en door collega’s van De Mistel +, de groepspraktijk kinesitherapie in Oostvleteren waar Matthias werkt. “De eerste en de laatste vijf waren de moeilijkste. Ook omdat het van bij de start begin te regenen. En in de eerste honderd meters liggen de kasseien er zeer slecht bij.”

Het oprijden van de Kemmelberg behoort voor Matthias niet tot zijn trainingen in voorbereiding van zijn triatlons. “Uitzonderlijk wanneer ik interval train zou ik de Kemmelberg in het parcours steken. En met de Doortrappers doen we ons maximum twee keer per jaar pijn om de Kemmelberg op te fietsen alvorens naar ons lokaal de Lockedyze te fietsen.”

Geld doneren voor het goede doel

Het is niet de eerste keer dat de Kemmelnaar geld inzamelt voor het goede doel. “Aan elke wedstrijd die ik zwem, fiets en loop koppel ik een doelstelling. Haal ik die doelstelling dan wordt verwacht dat de leden van mijn Facebookpagina 1 euro doneren, haal ik die niet dan stort ik 100 euro. Die doelstellingen zijn heel divers. Soms gaat het over een tijd, een plaats of een voorsprong op een andere atleet. Deze doelstellingen zijn voor mij motivaties om me verder te geven in de triatlonsport.”

De kinesist is nu drie jaar bezig met triatlon en heeft één grote droom. “Ik geef me zelf tot 2028 om deel te nemen aan de Iron Man in Hawaï. Tot dan zal ik mezelf nog vele doelstellingen stellen en zo ook nog veel centen inzamelen voor het goede doel.”

