21 baby’s in 21 maanden en nog zes op komst: is dit het meest vruchtbare bedrijf van het land?

Sinds januari 2021 zijn 21 medewerkers van projectontwikkelaar ION trotse papa of mama geworden. En dat in een bedrijf met slechts 148 medewerkers. “Omdat het er zoveel ineens zijn, vonden we het een leuk idee om een feestelijke brunch te organiseren met speelgoed, groentepap en goodiebags. Ondertussen zijn er nog zes andere baby’s op komst”, vertelt Lies Van Biervliet van HR Business.

Elke maand een baby, dat verdient een feestje dacht projectontwikkelaar ION uit Waregem. “De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is 35 jaar. De kans is dus groot dat medewerkers hun kinderwens waarmaken terwijl ze bij ons aan de slag zijn. We hebben ook al voorgehad dat er ouders solliciteren, die al in verwachting van een kindje zijn. Dat is voor ons helemaal geen probleem”, zegt HR Business Partner Lies Van Biervliet.

“21 baby’s, dat zijn heel wat werknemers die op korte tijd na elkaar uitvallen, maar we passen daar zo goed mogelijk een mouw aan”

Maar één op de zeven medewerkers, die een kindje verwelkomt op zo’n korte tijd is echt wel straf. “Dat zijn een heleboel werknemers, die uitvallen op een korte periode. Maar zoiets kunnen we inplannen en we kunnen daar een mouw aan passen. Ik ben zelf ook moeder en werk momenteel deeltijds tot mijn kindje naar de crèche kan. Daarvoor zijn we gelukkig flexibel genoeg.”

Feestelijke brunch

Voor het eerst werd er bij ION een feestelijke brunch georganiseerd. “Op zaterdagvoormiddag kwamen we samen voor een echt baby-event met speelmatten, speelgoed en groentenpapjes in de keuken. Met de ouders konden we dan genieten van een ontbijt en een goede koffie. Maar de focus lag al vlug terug op de kinderen. Met ons bedrijf organiseren we ook een echte kidsday, waarbij de kinderen eens mogen meekomen naar het werk en er allerlei activiteiten zijn. Maar dat is pas vanaf 2,5 jaar oud.”

“Het was echt een bijeenkomst speciaal voor de baby’s met speelmatten, speelgoed en groentenpapjes in de keuken”

De grote babyboom zorgt ook voor een leuke sfeer onder de collega’s. “Iedereen zit in dezelfde fase en herkent de problemen van de anderen. Het is leuk dat we bij elkaar terecht kunnen. opnieuw zo’n evenement kunnen organiseren. Want er zijn nu nog zes ION-baby’s onderweg. Misschien moeten we het zelfs in het achterhoofd houden om kinderopvang te voorzien vanuit het bedrijf zelf”, besluit Van Biervliet.