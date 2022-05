20ste herdenkingsweekend van WAR in Marke

Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni pakt WAR (War Association to Remember Belgium) uit met een weekend om de oorlogsslachtoffers van alle oorlogen te herinneren.

Het hele weekend is er een tentoonstelling in de grote zaal van het OC en rond het OC. “Buiten staat een bivak opgesteld met militaire voertuigen”, vertelt voorzitter van WAR Tom Leveque uit Marke. Op de tentoonstelling kan je opgegraven militaria van rond Marke vinden. Je vindt er ook modelbouw.

“Hiervoor krijgen we de medewerking van modelbouwclub IPMS uit Moorsele.” Er is een flightsimulator van een Spirtfire en je kan er de fototentoonstelling over Kortrijk en Marke onder de bombardementen in 1943-1944 bekijken. Je vindt er ook veel informatie over de vliegvelden van Marke en Bissegem in beide wereldoorlogen. Er zijn ook kunstwerkjes van Saskia Deplacie uit Marke.

In de foyer van het OC vindt de kunsttentoonstelling Corpus et Carnalis van Frank Maes plaats. De tentoonstelling is open op donderdag van 13.30 uur tot 18 uur, op vrijdag van 10 tot 21 uur, op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 8.30 tot 18 uur.

Op vrijdag 3 juni is er een bonte namiddag met een optreden van de WAR Vedetten voor de Kortrijkse woonzorgcentra van het OCMW en voor de mensen van De Ruyschaert.

Stoet

Op zondag is er om 10 uur een huldiging aan het OC met deelname van buitenlandse militairen en vaandeldragers. Dan trekt de stoet door Marke met een huldiging aan Markeplaats. Ook de vaste vaandeldragers worden bij aankomst aan het OC gehuldigd.

Wie wenst deel te nemen aan de receptie met barbecue aan 20 euro per persoon op zondag vanaf 12 uur, kan inschrijven door betaling van het bedrag op het rekeningnummer BE06 3800 1587 4022, en dit voor 31 mei.