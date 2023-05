203 Brugse buurtcomités bestellen 109.533 planten voor bebloemingsactie

Stad Brugge lanceert opnieuw haar jaarlijkse, steeds populairder wordende bebloemingsactie waarbij buurtcomités gratis bloemen kunnen aanvragen om hun buurt en straat op te fleuren.

Het stadsbestuur stelde de jaarlijkse bebloemingsactie voor bij Lokaal Dienstencentrum Ten Boomgaarde, waarbij ook een woon-zorgcentrum en serviceflats behoren, in deelgemeente Sint-Michiels. Ook vanuit dit dienstencentrum, dat op zich geen buurtcomité is maar ook in aanmerking komt, werden immers heel wat bloemen besteld. “Met deze actie brengen we mensen in de buurt met elkaar in contact. Zo werken buurtbewoners samen om de straat of buurt fleuriger en gezelliger te maken”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit), die verantwoordelijk is voor de Vrijwilligerscentrale, de dienst die samen met met Openbaar Domein instaat voor de uitwerking van het project.

“Dit jaar kunnen we opnieuw spreken over een succesvolle bebloemingsactie. 109 533 bloemetjes werden door 203 buurtcomités aangevraagd”, weet schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Dit is goed voor maar liefst 35 323 rode hanggeraniums en 74 210 roze, witte en paarse petunia’s die de Brugse straten zullen opfleuren.” De bloemen werden vanuit de serres van Openbaar Domein verdeeld. Kleinere aanvragen kunnen daar morgen door de buurtcomités zelf afgehaald worden. De grotere aanvragen zijn door de stadsdiensten al tot bij de buurten gebracht. “Het doet deugd om te zien dat de stad er straks weer fleurig zal uitzien. Alles samen gaat het immers om zowat 12 000 huizen in Brugge die op die manier zullen opgefleurd worden. Met deze bebloemingsactie willen we als stadsbestuur ook de buurtcomités bedanken voor de inzet die ze jaar in jaar uit tonen voor hun buurt”, besluit burgemeester Dirk De fauw (CD&V).