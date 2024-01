2024 wordt hún jaar: 24 West-Vlamingen om naar uit te kijken

Guga Baúl won ‘De Slimste Mens’, Brihang bracht een topalbum uit en de Belgian Cats werden Europees kampioen basketbal dankzij enkele sterspeelsters uit onze provincie. West-Vlamingen kleurden 2023, maar 2024 wordt minstens even goed. En dankzij dit lijstje weet je nu al wie de show zal stelen. Onze 24 van 24.

1. Nastja Claessens

Nastja Claessens is slechts 18 jaar, maar mag al een sportprimeur op haar conto schrijven. Ze is de eerste speelster in het Belgische vrouwenbasketbal die in hetzelfde jaar verkozen is tot Speelster én Belofte van het Jaar. Het Waregemse toptalent speelde tot vorig seizoen bij Waregem, maar trok daarna naar Castors Braine. Nastja is de dochter van voormalig basketinternational Irina Medvedeva (die met België onder meer op het EK 2007 speelde) en Frederic Claessens (coach bij Waregem). Ze staat bekend als the next big thing bij de Belgian Cats, met wie ze in juni 2024 ook naar het Europees Kampioenschap in Tel Aviv (Israël) en Ljubljana (Slovenië) trekt. En wie weet: daarna nog naar de Olympische Spelen?

© BELGA

2. Louise Hoedt

Als de tieners in je omgeving ineens lijken te weten waarom de begroting nog niet in evenwicht is of zelfs wát überhaupt een begroting is dan mag je daar wellicht Louise Hoedt (27) voor bedanken. De Meulebeekse maakt op de JONG-redactie van VRT NWS elke dag nieuws en duiding voor jongeren. Zo vertaalt ze kleine en grote verhalen uit de actualiteit naar Instagram op het immens populaire account @nws.nws.nws en is ze sinds september 2019 ook de host van KLAAR, een VRT-platform dat lesmateriaal over het (wereld)nieuws maakt voor de eerste en tweede graad van het middelbaar. In 2024 slaat Louise de handen in elkaar met VRT-veteraan Ivan De Vadder (rechts op foto) om eerste-keer-stemmers te informeren over de verkiezingen, “zonder daarbij met het belerende vingertje te zwaaien”.

© Milo Weiler

3. Olivier Deman

Drie jaar geleden werd hij door toenmalig Cercle-coach Bernd Storck nog naar de B-kern verwezen, vandaag is Olivier Deman (23) een van de nieuwe gezichten in de selectie van de Rode Duivels. Het maakte van hem de eerste groen-zwarte Rode Duivel sinds Tom De Sutter in 2008, tot in augustus bekend werd dat hij Cercle verruilde voor Bundesliga-club Werder Bremen. Bij Cercle Brugge was hij nochtans een vaste waarde en had hij net een topseizoen achter de rug. Op 20 juni debuteerde de Knokke-Heistenaar op het nippertje als kersverse Duivel in de 88ste minuut in een kwalificatiewedstrijd tegen Estland, die gelukkig eindigde in een 0-3-overwinning. In juni 2024 mag Olivier zich bewijzen op EURO 2024, tegen onder andere Roemenië en Slovakije.

© BELGA

4. Fardowza Aden

Ze is pas 20 jaar, maar Fardowza Aden weet verdomd goed wat ze wil. De Kortrijkse schone met roots in Somalië nam afgelopen jaar deel aan Belgium’s Next Top Model, een modellenwedstrijd die werd uitgezonden op Streamz en waar ze hoge ogen gooide. “Roem en faam? Nee, ik wil hier gewoon opdrachten en werk uit halen”, zei ze eerder al in deze krant. Professioneel model worden en voor topfotografen poseren, dát is wat ze wil bereiken. In 2024 komt ze ongetwijfeld een stuk dichter bij die droom. Uiteindelijk ging Fardowza helaas niet met de felbegeerde hoofdprijs naar huis, maar ze schopte het wél mooi tot in de finale. Dankzij haar ijzersterke prestaties in de competitie beloven er wereldwijd dan ook heel wat deuren voor haar open te gaan.

© Streamz

5. Julius Persoone

The Chocolate Line in Brugge is met Julius Persoone inmiddels aan de tweede generatie toe. Het geesteskind van Dominique Persoone wordt sinds 2019 mee gerund door zijn echt kind, die als executive chef chocolatier verantwoordelijk is voor de productie en ook nieuwe pralines helpt bedenken. Maar noem Julius niet zomaar de zoon van: de 22-jarige chocolatier uit Damme wil met zijn chocoladecreaties niets minder dan de wereld veroveren. Zijn ouders maakten van The Chocolate Line een begrip in de patisserie, hij laat er vandaag een nieuwe wind door waaien. En wat voor één: als je Dominique al rock-’n-roll vond, dan heb je Julius duidelijk nog niet ontmoet. Na een aantal gesmaakte tv-passages wordt 2024 ongetwijfeld het jaar waarin hij helemaal uit de schaduw van zijn vader zal treden.

© Christophe De Muynck

6. Maxime Blieck

Maxime Blieck, beter bekend als Madmax, werd voor het eerst bekend bij het grote publiek tijdens haar deelname aan De Container Cup op Play4, waar ze monden deed openvallen met een toenmalig record van maar liefst 140 monkey bars. De 25-jarige b-girl maakt al jaren furore in de wereld van breaking de sport die vroeger nog breakdancen heette. In september behaalde Maxime nog de negende plaats op het wereldkampioenschap in Leuven. De Oostkampse behoort momenteel dan ook tot de top tien in de wereld en werkt volop naar verschillende wedstrijden toe. Sinds breaking officieel een olympische sport werd, is haar hoofddoel echter duidelijk: een ticket naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “All eyes on the prize”, zoals ze dat zelf zegt.

© BELGA

7. Anastasya Chernook

Tussen namen als Herman Brusselmans, Rik Torfs en Erik Van Looy is de platinablonde Anastasya Chernook zonder twijfel de meest opvallende verschijning in De tafel van Gert op Play4. De flamboyante West-Vlaamse steekt noch haar accent, noch haar mening, laat staan haar decolleté onder stoelen of banken en juist daardoor brak ze in 2023 door. Haar authenticiteit is haar sterkte: “Ik ben gewoon mezelf en ik hoop dat iedereen dat is.” Ze is pas 30, maar Anastasya uit Wingene is naast vast panellid bij Gert Verhulst ook influencer, vlogger, podcasthost, kunstenares én de belichaming van body positivity. In 2024 mag ze daar zelfs auteur aan toevoegen, want dan verschijnt haar levensverhaal in de vorm van een boek, De kroning van het krotkind.

© Christophe De Muynck

8. Thibaud Dooms

Knoop zijn naam maar goed in de oren, want Thibaud Dooms (22) gaat volgend jaar allerlei potten breken. In maart 2024 komt Skunk bij ons in de zalen, een film van Koen Mortier (die onder andere Ex-drummer regisseerde) gebaseerd op een boek van Heulenaer Geert Taghon, waarin Thibaud de hoofdrol speelt. De jonge Harelbekenaar werd door medespeelster Natali Broods al “een groots nieuw acteertalent” genoemd, maar je hoeft haar niet eens op haar woord te geloven. Ook in Berlijn is men immers al overtuigd: op het filmfestival in februari wordt Dooms namelijk als een van tien Europese beloftevolle acteurs in de schijnwerpers gezet. Thibaud studeerde woordkunst, drama en dans in Leuven en Amsterdam en wordt alom geprezen voor zijn veelzijdigheid en gevoelige, intense vertolkingen.

© Czar

9. Camille Dhont

Beyoncé, Madonna, Camille: als je het al zover hebt geschopt dat mensen niets meer dan een voornaam nodig hebben om meteen te weten over wie het gaat, dan hoef je in dit lijstje eigenlijk ook al niet meer voorgesteld te worden. Op 4 en 5 mei 2024 zal de 22-jarige trots van Wevelgem als jongste solo-artiest ooit in het Sportpaleis staan met maar liefst vier compleet uitverkochte shows. Een straffe prestatie, want niemand deed haar dat al voor. En het houdt niet op voor Camille, want in 2024 verschijnt ze ook nog eens op het kleine scherm. Ze zal de hoofdrol spelen in een gloednieuwe muzikale telenovelle op VTM, die haar op het lijf geschreven is. Milo gaat immers over een getalenteerd meisje met een ijzersterke stem. Tiens.

© VTM

10. Charlie Dewulf

Deze non-binaire regisseur uit Menen brak het afgelopen jaar door bij het grote publiek, mede dankzij een ontroerende passage in De slimste mens ter wereld. Charlie Dewulf (29) won er misschien geen oorkonde maar wel heel wat harten, nadat die vertelde over de zelfdodingen van hun beide ouders vorig jaar. Die is ook een meer dan memorabele verschijning, want Charlie draagt enkel gele, blauwe en rode kleren: “Heel gemakkelijk, want alles past bij elkaar.” In 2023 scoorde de West-Vlaamse regisseur al met de Play4-webreeks Liefdestips aan mezelf (met Gloria Monserez in de hoofdrol), maar ook volgend jaar zit er heel wat aan te komen: momenteel is die bezig met een webreeks, een tv-fictiereeks en twee films met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

© play 4

11. Kristof Santy

Hij werkte als arbeider aan de band in de drukkerij van Roularta, maar inmiddels kan Kristof Santy (36) van zijn kunst leven. Als hobbyschilder koesterde hij wel de droom om er zijn beroep van te maken, maar pas toen hij drie jaar geleden in een Brugse galerie exposeerde ging de bal aan het rollen. Alle schilderijen raakten meteen verkocht en de binnen- en buitenlandse kunstpers pikte zijn naam op. Inmiddels exposeerde Kristof al in Brussel, Londen, Wenen en Los Angeles en werd er een boek uitgegeven over zijn werk. In Roeselare loopt nu een overzichtstentoonstelling onder de naam Bric-à-Brac. 2024 belooft minstens even succesvol te worden, want dan prijken zijn schilderijen onder andere op een expo in Milaan en een kunstbeurs in Miami.

© Stefaan Beel

12. Oshin Derieuw

2023 was voor Oshin Derieuw (36) op sportief vlak het jaar van haar leven. De Roeselaarse bokste zich tot wereldkampioene op het WBF bij de superlichtgewichten in januari, maar ze schreef pas echt sportgeschiedenis toen ze zich in juli op de Europese Spelen met haar halvefinaleplaats als eerste Belgische boksster ooit voor de Olympische Spelen kwalificeerde. Sindsdien staat haar hele leven in het teken van Parijs 2024. “Dit is een droom die na zestien jaar hard werken en trainen werkelijkheid wordt.” Op de Spelen zal Oshin de oudste van de Belgische deelnemers zijn, maar dat houdt haar ambities allesbehalve tegen: goud, daar mikt ze op. “Ik ben mentaal erg sterk: ik heb mezelf al bewezen. Druk van buitenaf interesseert me niet.”

© BELGA MAG/AFP via Getty Images

13. Lore Bruggeman

De 21-jarige Lore Bruggeman is ongetwijfeld de bekendste skateboarder van ons land. In haar discipline, street skateboarden, werd ze in 2019 al Belgisch kampioen. Daarnaast behaalde ze een bronzen medaille op Exposure Skate in San Diego in de VS, de grootste skateboardwedstrijd ter wereld voor meisjes, en driemaal zilver op het WK. Zo kon ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio (Japan) in 2021. Dit voorjaar werkt de Deerlijkse kampioene naarstig aan haar campagne voor de Spelen in Parijs. Voor een kwalificatie moet ze in de top twintig van de wereld zitten, maar de selectie wordt pas een maand voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Alles kan dus nog, want voorlopig prijkt Lore op de 27ste plaats in de wereldranking.

© BELGA

14. Manu Van Acker

De Oostendse Manu Van Acker (24) startte zijn mediacarrière als radiopresentator bij MNM, waar hij eerst ochtendshows presenteerde, maar hij werd pas écht bekend bij het grote publiek als de bijdehante kassier Pascal in Nonkels. Manu kreeg in 2023 een rubriek in Iedereen Beroemd als Manusje-van-alles en speelde ook gastrollen in Onder vuur en De laatste dag. Met drie deelnames behaalde hij ook een felbegeerd plaatsje in de finaleweken van De slimste mens ter wereld. Hij schitterde ook als vliegende reporter voor De Warmste Week een rol die hij zo goed vertolkte dat er voor dit jaar wellicht een promotie tot vaste presentator in zit. Staat wel al vast voor 2024: een terugkeer van Pascal. Manu, kassa vier, asteblieft!

© VRT

15. Britt Van Driessche

Doorstoten naar de top van de luxehandtassen: dat is de steile ambitie van Britt Van Driessche. De Ieperse begon ooit als verkoper voor Louis Vuitton en werkte in totaal maar liefst twintig jaar voor luxelederwarenmerken in binnen- en buitenland. De liefde voor het vakmanschap inspireerde haar om zelf een opleiding lederbewerking te volgen: “Ik had al zo vaak gezien hoe het moest, maar ik wou het ook zélf doen.” Britt bracht eind 2022 haar eerste collectie uit, die in geen tijd helemaal uitverkocht was. Haar kleurrijke handtassen bedoeld om de zon dagelijks met je mee te nemen zijn exclusief te koop in haar showroom in Knokke-Heist en sinds kort ook in haar indrukwekkende flagshipstore in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel.

© gf

16. Warre Vangheluwe

De West-Vlaamse belofte Warre Vangheluwe (22) is klaar voor een profcontract, al stond dat allesbehalve in de sterren geschreven. In 2009 lag de Meulebekenaar ruim een week in coma, nadat hij tijdens een fietsrit werd aangereden door een auto. Op achtjarige leeftijd moest hij opnieuw leren stappen. In 2010 waagde Warre zich al aan een comeback, maar een succes werd dat niet: “Het vlotte van geen kanten, de pijn was ondraaglijk.” Zijn tweede comeback in 2012 was er wél boenk op. Als 12-jarige aspirant kroonde hij zich tot West-Vlaams én Belgisch kampioen tijdrijden. In 2021 werd hij ei zo na Belgisch kampioen bij de U23, in 2023 won hij nog Gullegem Koerse. Dit jaar mag Warre eindelijk zijn droom waarmaken als profrenner, binnen het WorldTour-team van Soudal-Quick Step.

© Getty Images

17. Laure Van Haecke

Laura Van Haecke (32) groeide op in Kortemark maar woont tegenwoordig in Brussel, waar ze afstudeerde als regisseur. In het begin van haar carrière maakte ze vooral commercials en videoclips, onder meer voor de Portugees-Belgische rapster Blu Samu, maar de laatste jaren gooit Laura vooral hoge ogen met haar fictieprojecten. Op het Palm Springs International Film Festival in de VS en het jeugdfilmfestival JEF viel ze eerder al in de prijzen met haar kortfilm Howling en in het Franse Cannes won ze een award met haar eerste fictieserie Hacked, die onder andere op Streamz te zien was. In 2024 schiet ze de hoofdvogel af met het tweede seizoen van de immens populaire serie Knokke Off, waarvoor ze de plaats in de regisseursstoel mag overnemen van Tom Goris.

© GF

18. Patricia Kargbo

Actrice Patricia Kargbo (25) speelt al jaren de pannen van het dak op grote en kleine bühnes, maar is nu ook voor het eerst op het televisiescherm te zien. De Roeselaarse schittert naast niemand minder dan Maaike Cafmeyer als stagiaire Felke De Bruyn in het tweede seizoen van Chantal, dat in januari al op VRT1 komt. Nochtans heeft Patricia meer dan genoeg acteerervaring: op Theater aan Zee speelde ze in Bagger in duet met Tom Vermeir, eerder deed ze al monden openvallen bij Theater Antigone, Compagnie Cecilia en Lazarus. Ook komend jaar zal ze op heel wat (West-Vlaamse) theaterpodia te zien zijn met zowel voorstellingen van Bagger als van het gloednieuwe Time Quarks All Over The Place van compagnie Ontroerend Goed.

© Streamz

19. Dean Masschelein

Dean Masschelein (33) opende begin 2023 de deuren van zijn eigen restaurant, Nast. Met onder meer ervaring in de keuken van driesterrenchef Tim Boury en de titel van Viskok van het jaar op zak, startte de Izegemse chef-kok een eigen zaak in de oude cichorei-ast langs de Molenhoekstraat in zijn bakermat. Daarmee maakte hij een jarenlange droom eindelijk waar. Meteen werden ook alle verwachtingen ingelost, want het regent positieve reacties op de verfijnde keuken van Nast. Zelfs de Gault&Millau-jury was onder de indruk: met 14,5 op 20 was Nast de hoogste nieuwkomer in onze provincie. Wie het liever zelf eerst proeft voor hij het gelooft, moet wel geduld hebben: de tafeltjes zijn al maanden ver gereserveerd. Alles wijst er voor Dean op dat 2024 nog méér zijn jaar wordt.

© @hablar.be

20. Amber Naert

West-Vlaanderen is nog steeds bijzonder hot in tv-land. Na het succesvolle Chantal dat vanaf zondag 21 januari weer op de buis is komt er in het voorjaar van 2024 nóg een West-Vlaamse politiereeks op televisie. In de crimi Juliet op VRT1 keert politie-inspecteur Juliet Dumon (Charlotte De Bruyne) na de dood van haar vader terug naar haar geboortestreek aan de Vlaamse kust, waar ze zich over haar tienernichtje Chloë ontfermt. Die rol wordt wellicht de doorbraak van opkomend talent Amber Naert uit Moorslede, die volop aan de acteerweg timmert. Ze was in 2022 voor het eerst op tv te zien in de Ketnet-reeks Kids on the Block, maar een grote serie op VRT1 zou nu wel eens het ultieme duwtje in de rug kunnen zijn.

gf

21. Emma Plasschaert

De 30-jarige Emma Plasschaert is allesbehalve een kleine naam in de zeilwereld. De Oostendse werd in 2018 wereldkampioen in de Laser Radial-klasse en daarmee behaalde ze de eerste Belgische wereldtitel ooit in het zeilen. Emma werd geselecteerd voor de Olympische Spelen van 2021 in het Japanse Tokio, waar ze op de vierde plaats eindigde. Ze kan naar eigen zeggen niet wachten om opnieuw een gooi naar olympisch goud te doen: “Ik heb honger om beter te doen.” Dit jaar staat voor haar dan ook volledig in het teken van de Spelen in Parijs, zeker nadat ze in augustus naast de WK-titel greep. Alsof ze nog niet genoeg te doen heeft in 2024, stelde de ambitieuze zeilkampioene zich recent ook nog kandidaat voor de Atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité.

© Getty Images

22. Gilles Balcaen

Dat Els Pynoo en Danny Mommens hun electropopgroep Vive La Fête na een kwarteeuw nog steeds springlevend weten te houden, is naast de eindeloze orkaan van energie die Pynoo nu eenmaal is ook te danken aan de jonge muzikanten waarmee ze zich omringen, onder wie hun gloednieuwe drummer Gilles Balcaen (28). De Harelbekenaar drumt zich een slag in de rondte, want naast Vive La Fête speelt hij ook de pannen van het dak bij singer-songwriter Bun en grungecoverband Zaadpiraat. Dat zijn looks en extravagante outfits aan leadzanger Damiano David van Måneskin doen denken, vergroot alleen maar de waarschijnlijkheid dat dit West-Vlaamse muziektalent in 2024 op de rand van een doorbraak in het Belgische muzieklandschap staat.

© TV

23. Rik Verheye

We kunnen ‘m moeilijk nog een rijzende ster noemen, maar zelfs de weinige Vlamingen bij wie Rik Verheye (36) nog geen belletje doet rinkelen, zullen dit jaar weten wie de tv-ster uit Knokke-Heist is. Dit voorjaar is het langverwachte tweede seizoen van het onvolprezen Nonkels namelijk op Play4 te zien, wat betekent dat Verheye opnieuw letterlijk en figuurlijk in de huid van Willy Persyn kruipt. Of het lubberende pak van de kunstgrassenkoning ook deze keer weer in volle glorie op onze tv-schermen zal prijken, is nog niet bekend, wel dat het wederom gênant hard lachen wordt. Naast zijn acteerwerk timmert Verheye ook nog aan een sportbazencarrière: samen met podcastmaker Sam Kerkhofs nam hij immers de noodlijdende voetbalclub Sporting Hasselt over.

© Play 4

24. Silke Thorrez

De planken van toneelkring Vreugde na Arbeid in Beselare, waar ze haar eerste acteerstappen zette, zijn intussen al lang te klein voor Silke Thorrez (33). De Zonnebeekse verdiende jarenlang haar strepen in de theaterwereld, bij onder andere Antigone, Mannschaft en Blauwhuis, maar besloot daarna ook de stap naar het televisiescherm te zetten. Na kleinere rollen in De anderhalve meter show en Onder vuur brak Silke vorig jaar door dankzij de West-Vlaamse succesreeksen Chantal en Nonkels. In hometown Zonnebeke sleepte ze in 2023 nog de Cultuurtrofee in de wacht een prijs die naar eigen zeggen voor haar meer betekende dan een Oscar maar ook 2024 oogt veelbelovend, met onder andere een nog meer prominente rol als Anke in het tweede seizoen van Nonkels.