2022 was recordjaar voor West-Vlaamse wijn: onze provincie telt nu al 31 wijnboeren

2022 was een absoluut recordjaar voor de West-Vlaamse wijnbouw. Onze provincie telt nu 31 wijnboeren die vorig jaar samen 292.000 liter wijn produceerden.

De totale Belgische wijnbouw rondde vorig jaar voor het eerst de kaap van de 3 miljoen liter. West-Vlaanderen heeft daarin een aandeel van zo’n tien procent. “Twee factoren spelen daarbij een grote rol”, zegt Bruggeling Lodewijk Waes, voorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers. “Wij zijn een jong maar heel sterk groeiend wijnland. Het aantal hectare wijnranken neemt jaar na jaar toe. Anderzijds was 2022 een jaar met heel mooi weer, waardoor de druiven in de wijngaard optimaal tot rijping konden komen. Dat is een groot contrast met 2021. Door de hoge vochtigheidsgraad kampten heel wat druiven in dat rampjaar met schimmels. Het mooie weer leidde vorig jaar niet alleen tot een grote productie, doordat ook de kwaliteit van de druiven heel goed was, zullen we dit jaar hele mooie wijnen op de markt kunnen brengen.”

Kapitaalsintensief

West-Vlaanderen telt nu al 31 wijndomeinen, dat is er één meer dan in 2021. “Ik ben zelf al een 15-tal jaar actief in de wijnbouw en toen waren er in Vlaanderen amper vijf wijnbouwers”, vervolgt Lodewijk Waes. “Dat hun aantal sterk toeneemt, heeft enerzijds te maken met een bepaalde hype. Anderzijds speelt ook de klimaatverandering een belangrijke rol. Je hoeft als Vlaming niet meer naar Frankrijk of Spanje te trekken als je je eigen wijn wil maken. Toch is een eigen wijndomein starten niet evident. Wijnbouw is een heel kapitaalsintensieve activiteit. Je moet over grond beschikken, tienduizenden euro investeren in de aanplant en een volledige productieruimte installeren. Op de eerste oogst is het doorgaans een drietal jaar wachten, maar wijn van deze jonge planten is vaak nog niet top. Je moet dus ook heel wat geduld oefenen.”

“We mogen gerust wat chauvinistischer zijn. Drink eens een wijn uit Brugge, je zal versteld staan!” – Lodewijk Waes, vzw Belgische Wijnbouwers

Dat 2022 een absoluut recordjaar was, betekent volgens Lodewijk Waes niet dat de Belgische wijn niet verder kan groeien. “Een Belg drinkt gemiddeld 22,5 liter wijn per jaar. Ons land importeert jaarlijks 300 miljoen liter uit het buitenland. De Belgische wijnproductie van dit jaar, 3 miljoen liter, is dus slechts één procent van de totale wijninvoer in ons land. Het is aan de consument om onze wijnen te ontdekken en waarderen. We mogen trouwens gerust wat chauvinistischer zijn. Drink eens een wijn van eigen bodem, drink eens een wijn uit Brugge. Je zal versteld staan!”

Mooie frisse zuren

De laatste tien jaar is de kwaliteit van de Belgische wijn zeer veel verbeterd. Onze wijn wordt trouwens ook in het buitenland gewaardeerd. Volgend weekend vind je de vzw Belgische Wijnbouwers terug op ProWine in Düsseldorf, de grootste internationale wijnbeurs. Vooral de zogenaamde ‘cool climate wines’ met mooie frisse zuren zijn enorm gegeerd in het buitenland. In landen als Italië en Spanje kan men die namelijk niet meer produceren door de grote warmte.”