2021 is voor Damienne uit Middelkerke geen jaar om te vergeten: “Alles heeft ook een positief kantje”

Damienne Van Troostenberghe (66) had zich het begin van 2021 heel anders voorgesteld. Op 12 januari ontstond brand in haar zaak De Tatsevoet in de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke. Elf maanden later blikken we met haar terug en onthouden vooral wat Damienne zei: “Alles heeft ook een positief kantje.”

“Je moet geen ellenlang stuk maken over die brand die er is geweest”, begint Damienne haar verhaal. “Ik heb leukere en mooiere dingen beleefd het voorbije jaar. Ik wil die dag achter me laten en doen zoals ik al de rest van het jaar heb gedaan, positief vooruitkijken.”

“De stopknop was al omgedraaid, alleen is het einde abrupter geworden dan voorzien. Ik ben ondertussen met pensioen en wil nog heel veel beleven en doen. Ware het niet dat corona altijd weer stokken in de wielen steekt, ik had al lang een mooie reis gemaakt. Wat er ook is geweest, 2021 is voor mij persoonlijk geen jaar om te vergeten, want er zijn prachtige momenten geweest.”

Damienne mogen we gerust beschouwen als een van de meest bekende inwoners van Middelkerke. 38 jaar lang baatte ze haar winkel en schoenherstelzaak uit in Middelkerke en er zijn weinig mensen die niet bij haar over de vloer kwamen.”

Ze had het niet altijd onder markt, want in 2004 verloor ze haar man Gerrit op jonge leeftijd, maar zij zette door. “Wij zijn een hechte familie en ik kon rekenen op de steun van mijn drie broers en schoonzuster”, vertelt Damienne. “Wat er ook mag worden beweerd, familie is belangrijk en dat ervaar ik nog iedere dag.”

“Gedurende de afgelopen zomer ben ik drie maanden gaan helpen in de zaak van mijn broer Frankie in Westende. Die samenwerking met hem heeft me enorm veel deugd gedaan, ook omdat ik weer klanten zag en een babbeltje kon slaan.”

Vooral gezond blijven

“Wat ik het belangrijkste vind? Dat iedereen die ik ken, gezond mag blijven. Ik gebruik graag de uitdrukking ‘Alles heeft een positief kantje’ en dat wil ik ook meegeven aan mensen die het even niet zien zitten.”

Damienne is dit jaar ook weer gestart met acteren bij de koninklijke toneelvereniging Pro Arte. “Ik ben vorig jaar al gestart met repetities, maar door corona kon het stuk niet doorgaan, ook dit jaar niet. Ik had mijn comeback op de scène anders voorgesteld, maar dat komt nog wel.”

“Mijn plan om naar New york te gaan, is ook vooruitgeschoven en mijn tickets voor enkele concerten die ik eindelijk eens zou willen bijwonen, waaronder Bart Peeters, Lieven Scheire en Rammstein, liggen in de lade, maar klaar om opgepikt te worden.”

” Mijn kerstwens is dat we van de coronapandemie verlost worden en dat iedereen een gezond en mooi leven tegemoet mag gaan. Voor mezelf hoop ik volgend jaar opnieuw te kunnen samenwerken met mijn broer Frankie en dat ik mijn onvervulde dromen waar kan maken.”

(PB)