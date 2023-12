2000 !mpacters geven cheque van 41.584 euro voor De Warmste Week

Weken, neen, maandenlang zetten een veertigtal !mpactscholen acties op touw om de Warmste Week te steunen. De actie was nog succesvoller dan gehoopt: er werd voor ‘DWW, Opgroeien zonder zorgen’ 41.584 euro ingezameld.

Algemeen directeur Pieter De Winne: “We wilden absoluut iets bijzonders doen. Het huis van De Warmste Week staat dit jaar in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Onze scholen situeren zich in de ruime omgeving van Brugge, aan de kust en in Brugge zelf, maar nog belangrijker: het thema van DWW 2023 kon niet dichter staan bij waar wij dagelijks mee bezig zijn: elke dag streven we ernaar kinderen te laten opgroeien zonder zorgen. We weten hoe belangrijk dat is, maar ook hoe moeilijk het kan zijn.”

De oproep van de scholengroep !mpact om samen met alle scholen een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor De Warmste Week werd op enthousiasme onthaald. “Er werden binnen de verschillende scholen, internaten en instellingen van onze !mpactscholengroep meteen heel wat acties opgezet. Er ontstond een ware golf van solidariteit binnen heel !mpact. Met alle scholen samen motiveerden en stimuleerden we elkaar om het allerbeste van onszelf te geven: elk deed een inbreng, passend bij zijn schaal en identiteit, en de kracht van het collectief deed de rest. Ik ben zo trots op wat we de voorbije weken hebben kunnen doen voor De Warmste Week en voor kinderen die het moeilijk hebben: teamwork makes the dream work.”

Er werden maar liefst 51 acties op touw gezet, van allerlei aard: zo waren er onder andere 8 sponsorlopen of wandelingen, 15 acties met eten of drinken, 7 wintermarkten, 2 warmste radio’s…

Met een hartverwarmend grote groep naar ’t Zand

Ruim 1500 leerlingen, aangevuld met leerkrachten en andere begeleiders, trokken op dinsdag 19 december tegen 14.15 uur naar ’t Zand. !mpacters kwamen van overal: met de trein en het openbaar vervoer, te voet of met de fiets kwamen ze naar een verzamelpunt om vervolgens met ongeveer 2000 naar het warmste huis in het Brugse stadscentrum te wandelen: een stoet vol jonge, warme harten.

Apotheose: de groooooooote cheque

Samen met algemeen directeur Pieter De Winne, mochten leerlingen Julia (Paalbos, Assebroek), Louise (Middenschool Brugge Centrum) en Laura (’t Klavertje, De Haan) het podium op. Ze hadden een verpakte cheque mee: het bedrag bleef dus nog even geheim… Tot de onthulling die een bedrag van maar liefst 41.584 euro liet zien!