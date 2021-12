200-tal sportievelingen wagen zich aan vierde kerstmanloop

Rode mutsen, warme wijn, peperkoek en heel wat sfeer. Meer dan 200 sportievelingen verzamelden zich dit weekend in Komen voor de vierde Kerstmanloop. Het slechte weer en de vrieskou kon de pret alvast niet drukken op dit coronaveilig evenement, tot grote tevredenheid van de organisatie.

“Vorig jaar moesten we het noodgedwongen annuleren, dit jaar werd alles op alles gezet om het zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden!” Eric Devos, ondervoorzitter van het AGISC sportcomité, was alvast in de wolken met de opkomst. “In 2019 konden we op meer dan 400 aanwezigen rekenen. De editie 2020 werd in de koelkast opgeborgen en dit jaar meer dan 200 inschrijvingen. Gelet op de omstandigheden is dit toch een bescheiden succes.”

Afgesloten parcours

De organisatie zette dan ook alles op alles om het geheel zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. “We hadden een tijdslot van 1 uur voorzien waarin alle deelnemers hun CovidSafeTicket konden laten controleren”, vult Eric aan.

“Eenmaal voorbij het controlepunt kreeg iedereen een groen bandje, moest iedereen tot aan de start een mondmasker dragen en hadden we voor animatie en vertier gezorgd in een gecontroleerde zone. Het parcours van vier kilometer bracht alle sportievelingen doorheen het stadscentrum, via een afgesloten parcours. Hiervoor kregen we de hulp van heel wat vrijwilligers en de lokale politie. Voor de minder atletische deelnemers werd het parcours ingekort tot twee kilometer en konden ze dit al wandelend afleggen.”