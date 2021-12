200.000ste bezoeker familiezwembad De Pluimen in de bloemetjes gezet

Familiezwembad De Pluimen in Diksmuide heeft de kaap van 200.000 bezoekers overschreden. Het stadsbestuur verraste Nele Lewyllie en haar zoon Pepijn als 200.000ste zwemmer met een 50-beurtenkaart en een dikke dankjewel voor hun komst.

Nele Lewyllie uit Nieuwpoort kwam nietsvermoedend in familiezwembad De Pluimen zwemmen met haar zoontjes Remi (6) en Pepijn (3) toen ze verrast werd door de medewerkers van de sportdienst en schepen Marc De Keyrel. Als 200.000ste bezoeker kreeg ze een 50-beurtenkaart cadeau. Nele komt regelmatig zwemmen met haar gezin in familiezwembad De Pluimen.

Het gloednieuw familiezwembad De Pluimen opende de deuren op 23 september 2019 en telt na een kleine twee en een half jaar dus al 200.000 bezoekers. Het zwembad was in totaal 94 weken open en telt gemiddeld 2.128 bezoekers per week. In die periode moest het zwembad wel een tijdlang sluiten door de coronamaatregelen.

Doelstelling behaald

“Uiteraard hadden we ons het eerste jaar na de opening helemaal anders voorgesteld. Corona was een sterke spelbreker en zorgde ervoor dat het zwembad tussen 13 maart 2020 en 30 juni 2020 gesloten was. Heropenen deden we daarna met een beperkt aantal zwemmers per baan”, klinkt het. “Sinds 17 augustus 2020 was vooraf reserveren vereist om te komen zwemmen. Een hele tijd lieten we maximaal 3 zwemmers per baan toe en 20 zwemmers in het recreatief gedeelte. De zwemmers vonden dat helemaal niet erg, want zij hadden telkens veel plaats in hun baan. Sinds 1 juli viel de beperking in aantal bezoekers helemaal weg.”

“Vooraf hadden we een doelstelling vooropgesteld van jaarlijks 120.000 bezoekers. Als we een periode zonder beperkingen nemen en extrapoleren naar de periode waarin we open zijn dan komen we uit op ongeveer 244.000 bezoekers tot op heden. Hiermee zouden we onze jaardoelstelling zeker gehaald hebben.”