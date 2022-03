20-tal kinderen voor communiefoto’s bij de Brugse politie

Vandaag zaterdag kwamen een twintigtal kinderen met fotograaf langs bij het Politiehuis in Brugge. Ze mochten er bij hun favoriet politievoertuig poseren voor hun communie- of lentefeestfoto’s.

Het gebeurde in het verleden al wel eens dat mensen met vrienden of kennissen bij de Brugse politie zoon- of dochterlief bij een politiewagen lieten poseren, maar nu organiseert Lokale Politie Brugge voor het eerst zelf een heuse fotoshoot.

Door wagenparkverantwoordelijke Redgy Dewaegenaere werd drie politievoertuigen klaar gezet voor de ingang van het Politiehuis aan de L. Coiseaukaai in Brugge: een politiecombi, een motor en een voertuig van de wegpolitie om verkeersovertreders, voornamelijk snelheidsduivels, van de weg te halen.

“De politiemotor is wel populair, vooral ook omdat de kindjes erop mogen gaan zitten”, wist Redgy Dewaegenaere. “Maar de meeste mensen nemen met de drie voertuigen wel een foto.

Tijdens ons bezoekje troffen we mama Iris Francier die haar zoontje, de communicant Castillio Raes, op de foto zette bij het snelle interventievoertuig van de wegpolitie. De jongen was op zijn paasbest uitgedost en genoot duidelijk van de fotosessie met mama bij de politie.

“Mijn zoon heeft heel wat politiespeelgoed thuis en spreekt er ook wel eens over om zelf bij de politie te gaan”, vertelde Iris. “Ik vind dit wel een heel mooi initiatief van de politie. We hebben ook eens gehoord bij de brandweer of dit mogelijk was maar alvast dit jaar bleek het praktisch niet haalbaar. Misschien en hopelijk kunnen politie en brandweer dit later nog eens samen organiseren.”