20-jarige Caithlyn Jonckheere organiseert Connectietocht

Op zaterdag 21 oktober organiseert Caithlyn Jonckheere als studieopdracht een Connectietocht. “Bedoeling is dat familie en vrienden dichter bij elkaar komen, vermits ze als team de looptocht met obstakels samen moeten overwinnen”, legt Caithlyn uit Ichtegem uit.

Caithlyn Jonckheere (20) is studente leerkracht lichamelijke opvoeding aan Vives in Torhout. Ze zit in haar laatste jaar en hoopt een job in het onderwijs te kunnen krijgen. “Ik zou er graag als extra vak nog gezondheidsopvoeding bij doen.”

Veel werk

Als schoolopdracht organiseert de studente op zaterdag 21 oktober de Connectietocht. “Oorspronkelijk was de opdracht om zo’n looptocht fictief uit te werken, maar uiteindelijk vond mijn prof dat ik het toch fysiek kon uitwerken. Veel werk, hoor, temeer dat ik er niet zoveel tijd voor heb. Maar het lukt wel”, verzekert Caithlyn die in Ichtegem woont.

“Ik heb wel een grote connectie met Oudenburg, woonde lange tijd in Ettelgem, ben jobstudent bij de sportdienst en hier leider bij het Jeugd Rode Kruis.”

“De Connectietocht is een loopevenement met hindernissen. Je kan alleen deelnemen, maar het is leuker in een team van twee tot zes personen. Je kan vanaf 6 jaar deelnemen. Het doel is om families of vrienden dichter bij elkaar te brengen door samen te werken. Het parcours gaat volledig over Oudenburgs grondgebied met overal geplaatste obstakels. Je kan kiezen uit 5 en 10 kilometer. Deelnemen kost 6 of 8 euro bij inschrijving. De dag zelf is dat 8 of 10 euro. Iedere deelnemer krijgt bij aankomst een goodiebag”, legt Caithlyn uit.

Om haar evenement tot bij het grote publiek te brengen voert Caithlyn promotie op sociale media, deelt het in alle facebookgroepen van Oudenburg en vraagt in winkels om haar poster uit te hangen. “En ik doe dat allemaal zelf. Elk vrij moment gaat hier naartoe.”