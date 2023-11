20 jaar Praatcafé Labyrint rond dementieproblematiek: “Nieuwe weg leren kennen”

Het praatcafé Het Labyrint, rond de dementieproblematiek, komt een vijftal keer samen in de Brugse regio. Het wil mantelzorgers en bij uitbreiding familie van personen met dementie ondersteunen. Het Labyrint viert het 20-jarig bestaan.

In 2003 ging het eerste praatcafé dementie in de Brugse regio van start. Het Labyrint was van meet af aan een samenwerkingsverband tussen 11 thuiszorgondersteunende organisaties: CM, Mintus, Familiehulp, ELZ Brugge, Wit-Gele Kruis, WZN Spirit Campus Avondrust, WZN Spirit Campus Regina Coeli, WZC Herdershove (Curando), WZC Sparkeviers (Curando), WZC St.-Jozef Oostkamp en WZC St.-Jozef St.-Michiels. Bijkomend is er de medewerking van Regionaal expertisecentrum Foton dat de nodige kennis rond de hele dementieproblematiek kan inbrengen.

“Familie en mantelzorgers willen we ondersteunen en informeren”

“Het logo van het praatcafé is een labyrint. We kozen hiervoor omdat dit verwijst naar de ontreddering die mensen met beginnende dementie ervaren. Ze lopen letterlijk verloren, verdwalen in hun eigen levensgeschiedenis, hun eigen lichaam en hun eigen omgeving. Ook als familie moet je de weg leren kennen in de wereld van dementie. Maar met dat labyrint willen we ook een positieve boodschap meegeven: in tegenstelling tot een doolhof kent een labyrint geen doodlopende wegen”, legt Christel Van Tieghem, de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum Dageraad van Avondrust, uit. Namens Dageraad zetelt ze in de werkgroep die het programma van Het Labyrint uitstippelt.

“We kozen voor een café omdat dit een plaats bij uitstek is waar mensen tijd maken voor een gezellige babbel. Het praatcafé richt zich uiteraard tot familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.”

Zware last

“Zij nemen een zware last op hun schouders. Velen staan 24/7 in voor de zorg . Ze zijn op zoek naar informatie en hebben er nood aan om hun verhaal kwijt te kunnen. Met het Labyrint willen we hun inzet ondersteunen en dementie meer bespreekbaar maken. De persoon met dementie zelf is uiteraard ook welkom. We organiseren zo vijf cafés op een jaar die telkens verschillende thema’s toelichten. We houden er bij onze jaarplanning rekening mee dat zowel medische, juridische, praktische als psychische onderwerpen aan bod komen. Ondertussen, 20 jaar verder, hebben we al heel wat mensen kunnen bereiken met verschillende thema’s omtrent dementie.” (PA)