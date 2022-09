20 jaar geleden stierven Tim en Niels bij scheepsramp in Afrika: “Ze kijken over onze schouders mee”

Vandaag vrijdag 23 september vindt vanaf 17 uur in het jeugdhuis OHK in het oude zwembad een hommage plaats aan Tim Boury en Niels Vermote, twee jonge Oostendenaars die 20 jaar geleden om het leven kwamen bij een scheepsramp in Gambi. “Telkens ik mijn kabinet binnenstap, zitten Tim en Niels op mijn schouder”, zegt Groen-schepen Silke Beirens, een vriendin van de jongens, die de hommage mee organiseert.

De rondreis door Gambia en Senegal was een jarenlange droom van de Oostendse boezemvrienden Tim Boury (toen 20) en Niels Vermote (toen 19). In hun thuisstad waren ze graaggeziene jongeren en erg bekend om hun djembespel. Maar op 26 september 2002 kwamen ze om het leven toen de Senegalese ferry Le Joola kapseisde voor de kust van Gambia. Van de meer dan 2.000 opvarenden overleefden er slechts een 60-tal de ramp.

Oostends schepen Silke Beirens en haar zus Aagje hadden een deel van de Afrikareis meegemaakt. “De aanleiding voor de reis was dat ik mijn thesis ging afwerken in Burkina Faso. We waren begin augustus samen vertrokken, maar onze wegen scheidden toen ik naar Burkina Faso afreisde voor mijn thesis en mijn zus eerder teruggekeerd om haar studies in Nederland aan te vatten. Ik schrok dan ook enorm toen ik, alleen in Burkina Faso, van medestudenten vernam dat Tim en Niels om het leven waren gekomen.”

Enorme impact op ons leven

“Tim en Niels waren jeugdvrienden van mij uit Oostende. Op kot in Gent woonden we niet ver van elkaar. We zagen elkaar quasi dagelijks. Hun onverwachte overlijden raakte me dan ook diep en heeft tot op vandaag een impact op mijn leven. De mama van Niels is een goede vriendin geworden. Ik werd destijds vennoot toen ze op de Groentenmarkt De Lunchbar ging uitbaten en heb die zaak later overgenomen. Zonder Tim en Niels was dat nooit gebeurd.”

Silke (links) en haar zus Aagje Beirens met Tim en Niels in Afrika. ‘Ik was de aanleiding voor die reis”, vertelt de huidige Oostendse Groen-schepen. © GF

“En ook nu ik schepen ben, blijven ze me nabij. Elke dag als ik mijn kabinet binnenstap, zitten Tim en Niels op mijn schouder. Echt waar. Wij hadden een rebellistische kijk op de wereld en konden niet tegen onrechtvaardigheid. Het zijn Tim en Niels die mij bij de les houden. Voor mijn zus is dat ook zo. We verloren hen op een cruciaal moment in ons leven. Zij houden ons jong en houden ons vast aan de waarden waar ze voor stonden. En dat geldt voor vele Oostendenaars. Op een herdenking kort na hun dood op de zeedijk waren ongelooflijk veel mensen. Ze lieten niemand onberoerd. En dat kwam niet alleen door de manier waarop ze om het leven kwamen, maar ook door hoe ze in het leven stonden.”

Hommage

Vanavond vanaf 17 uur vindt een hommage aan Tim en Niels plaats in jeugdhuis OHK in het oude zwembad, waar de jongeren destijds vele uren sleten. “Het is symbolisch mooi dat we dat daar kunnen doen”, zegt Silke. “Na de inbraak vorig weekend, waarbij het jeugdhuis in een chaos werd achtergelaten, hebben de mensen van het OHK er alles aan gedaan om alles weer op te ruimen voor de hommage. Er zal djembespel te horen zijn en enkele generatiegenoten brengen de muziek die veel voor ons betekende. Ook de Oostendse band Mystère zal optreden. Iedereen is welkom.”