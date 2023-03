20.000 Poperingse beelden op Westhoek Verbeeldt

De Poperingse vrijwilligers van de beeldbank ‘Westhoek verbeeldt’ bereikten een nieuwe mijlpaal. Uitgerekend tijdens deze Week van de Vrijwilliger voegden ze het 20.000ste beeld toe.

Op Westhoekverbeeldt.be vind je particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek. Vrijwilligers en professionals sporen de beelden op, bewaren ze en voegen ze toe aan de website.

“CO7 lanceerde in 2007 een oproep en startte daarmee de Poperingse werking van de beeldbank. Zestien vrijwilligers zoeken de mooiste verborgen parels uit oude schoendozen, fotoalbums en diacollecties. In de beginperiode scanden ze vooral postkaarten van de stad en de dorpen. De vrijwilligers snijden de beelden ook bij en zorgen voor een beschrijving. In mei van hun eerste werkjaar stond het 1.000ste beeld al online”, zegt schepen Klaas Verbeke (CD&V).

Met intussen meer dan 20.000 beelden is de bron, net als de energie van deze vrijwilligers, nog lang niet uitgeput.

Toonmomenten

De groep organiseert regelmatig toonmomenten. Bezoekers kunnen er herinneringen ophalen aan hoe hun omgeving er vroeger uitzag. Zo ontdekken verschillende generaties hoe mensen, gebouwen en het leven veranderd zijn tijdens de voorbije eeuw. Veel bezoekers beseffen daardoor dat ze thuis of bij familieleden ook interessant beeldmateriaal hebben. Op die manier kunnen vrijwilligers de onlinecollectie verder laten groeien.

Samenwerking met archief en CO7

De medewerkers van Westhoek verbeeldt vind je elke dinsdagnamiddag in het stadsarchief van Poperinge. Daar hebben ze de nodige apparatuur om de beelden te verwerken.

Het archief en CO7 helpen mee om het vele werk van de vrijwilligers zichtbaar te maken. Heel wat publicaties, musea, Erfgoedhaltes, Open Monumentendagen… werden geïllustreerd met schitterende beelden uit Westhoek verbeeldt.