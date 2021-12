20.000 kippen geruimd, boer aangeslagen: “Hopelijk blijf ik het enige slachtoffer van dit virus”

Meer dan 20.000 vergaste kippen en extra maatregelen door een beschermingszone en een bewakingszone over zes gemeenten. In de Westhoek is dat de voorlopige balans van de eerste haard van vogelgriep in Alveringem. Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De overheid roept op om alle bijkomende maatregelen strikt toe te passen.

“Corona, overstromingen, vogelgriep… het mag stoppen”, zucht Gerard Liefooghe. De burgervader van het landelijke Alveringem stond vorige week nog met zijn botten in het water in het gedeeltelijk ondergelopen dorpje Stavele en moet zich nu buigen over een nieuwe problematiek.

Trieste primeur

“Zo’n haard van de vogelgriep is een trieste primeur in mijn gemeente. En best ingewikkeld, wat bijkomende maatregelen betreft. Ik moet nu even studeren”, verklaarde Liefooghe woensdagavond.

Voorlopig gaat het om één landbouwbedrijf in Alveringem. “Ik werd dinsdag op de hoogte gesteld na controle van stalen door het FAVV”, reageert de betrokken kippenboer. Hij is aangeslagen en wil liever anoniem blijven. In de loop van woensdag werden zijn kippen ‘geruimd’.

Schadevergoeding

“Dat betekent dat ze ter plaatse vergast worden”, aldus de boer. “Hoeveel? Ik ken het exacte aantal niet, maar ik schat meer dan 20.000 slachtrijpe kippen. Ik kan normaal rekenen op een schadevergoeding. Of die hoog genoeg zal zijn, weet ik niet.”

“Er werd mij verteld dat ik pas dertig dagen na de laatste besmetting opnieuw mag opstarten. In de praktijk is dat twee maanden, want het duurt enkele weken voor ik weer eieren en kuikens heb. Er zijn nog kippenbedrijven in de buurt. Hopelijk blijf ik het enige slachtoffer van die vogelgriep.”

Ook in Ravels

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bevestigt dat het gaat om het “hoog pathogene vogelgriepvirus H5”, dat ons land lijkt binnen te dringen vanuit de buurlanden, want ook in het Antwerpse Ravels werd een uitbraak vastgesteld in een pluimveebedrijf. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het nog aanwezige pluimvee in de twee bedrijven geruimd en een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km rond de haarden ingesteld. In de Westhoek reikt die bewakingszone over Alveringem, Veurne, Koksijde, De Panne, Diksmuide en Lo-Reninge.

De betrokken gemeenten moeten signalisatie plaatsen op alle wegen op de grens van de twee zones. Alleen in de beschermingszone moet een inventarisatie gebeuren van het particulier gehouden pluimvee.

Inventaris insturen

Alle particuliere houders van pluimvee en andere vogels in die zone moeten op de hoogte gebracht worden van de geldende maatregelen, zoals weergegeven op de website van het FAVV. De professionele pluimveehouders in de beschermings- en bewakingszone worden op de hoogte gebracht door het FAVV zelf.

De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur, dat ze groepeert en eenmaal per dag doorstuurt naar het FAVV. De professionele houders sturen deze inventaris rechtstreeks en binnen de 24 uur naar het FAVV. (TP)