2.789 West-Vlaamse erfgoedobjecten geschrapt uit de lijst van het bouwkundig erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van West-Vlaanderen. “Die provincie heeft met 28.081 erfgoedobjecten meteen ook het laatste en grootste dossier’, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Hij schrapt wel 2.789 erfgoedobjecten uit de West-Vlaamse lijst.

“Met de vaststelling van de inventaris onroerend erfgoed wil ik het behoud van het bouwkundig erfgoed stimuleren. Aan bouwkundig erfgoed dat waardevol is maar niet beschermd, is er via de vaststelling een interessante set rechtsgevolgen gekoppeld, Eens deze vaststelling is gebeurd, hebben we voor alle 300 steden en gemeenten in Vlaanderen eenzelfde juridische basis voor een lokaal onroerenderfgoedbeleid”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert tot en met 30 mei 2023 een openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. Het dossier dat voorligt bij het openbaar onderzoek kan je vanaf 1 april raadplegen op de website van het agentschap: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen

Rechtszekerheid

Waarom een vaststelling met openbaar onderzoek? Vlaams minister Matthias Diependaele: “Een vastgestelde inventaris biedt rechtszekerheid aan eigenaars, kandidaat-kopers, bewoners en lokale besturen. Zo is er geen discussie mogelijk of een onroerend goed nu wel of niet in de inventaris opgenomen is.”

“De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed gebeurt volgens de bepalingen die zijn vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dat decreet schrijft een nieuwe procedure voor: iedereen krijgt de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren over feitelijkheden in de inventaris bouwkundig erfgoed. Omdat de inventaris zo omvangrijk is, gebeurt de vaststelling per provincie.”

28.081 objecten

“West-Vlaanderen is de laatste provincie die aan de beurt is. De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de bevoegde minister. Met dit vaststellingsbesluit bevestig ik dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarden bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren. Deze rechtsgevolgen zijn niet zo uitgebreid als bij een bescherming”, aldus de minister.

Het vaststellingsdossier voor West-Vlaanderen bevat in totaal 28.081 erfgoedobjecten. 25.292 erfgoedobjecten liggen voor tijdens het openbaar onderzoek voor opname in het nieuwe vaststellingsbesluit. Het gaat om erfgoedobjecten die al in het vaststellingsbesluit van 2014 stonden en opnieuw worden vastgesteld, nu voor de eerste keer met een voorafgaand openbaar onderzoek.

Geschrapt

De vaststellingsprocedure behandelt ook het bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen dat geschrapt moet worden uit het vaststellingsbesluit van 2014. In totaal worden er 2.789 erfgoedobjecten geschrapt. Dit bouwkundig erfgoed bezit niet langer erfgoedwaarde wegens sloop of aanpassing, beantwoordt niet aan de omschrijving van bouwkundig erfgoed of moet geschrapt worden door een administratieve fout, bijvoorbeeld door een dubbele opname.

Zo zijn er bijvoorbeeld in Alveringem alleen al vijftig erfgoedobjecten geschrapt. In Brugge gaat het om zeventig sites, waaronder gesloopte interbellum woningen zonder erfgoedwaarde langs de Baron De Maerelaan in Zeebrugge. In Klemskerke gaat het om de gesloopte meisjesschool met bijhorend klooster. Opvallend zijn de vele verbouwde of gesloopte West-Vlaamse hoeves die geschrapt worden.