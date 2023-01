19de-eeuws kasteel in Helkijn raakt niet verkocht

Het zogenaamde ‘Kasteel van Helkijn’ staat al ruim anderhalf jaar te koop, zonder resultaat. Het indrukwekkende bouwwerk is gelegen langs de Doorniksesteenweg en heeft al een aantal jaren geen bestemming. Precies daarom is Spiere-Helkijn, na overleg met Intercommunale Leiedal, van plan om een nieuw uitvoeringsplan te starten voor het kasteel.

Het imposant kasteel, gebouwd in 1840, bevindt zich in een natuurdomein op een steenworp van de Schelde. Het is opgetrokken in een neoclassicistische stijl met empire-elementen. Dit kan je zien aan zijn rechthoekige vorm en de sobere architecturale opsiering. Doordat het gebouw al een aantal jaren stond te vervallen is de huidige eigenaar begonnen aan renovatiewerken, maar nog voordat die afgewerkt waren kapte hij daarmee. “Dat brengt veel kosten met zich mee bij de aankoop van het pand, meteen ook de grootste reden waarom het niet verkocht raakt”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Uniek domein

Bij de aankoop bekom je niet alleen een prachtig neoclassicistisch kasteel, maar ook een domein van 21 hectare groot met aan de rand een prachtig uitgewerkt koetshuis in rode baksteen en met een kenmerkende hoektoren. Aan zoiets hangt natuurlijk ook een stevig prijskaartje vast. De prijs werd oorspronkelijk vastgelegd op 2,5 miljoen euro. Ondertussen werd de eigenaar gedwongen zijn prijs te verlagen naar 2,195 miljoen euro. “Ondanks die prijsverlaging raakt het pand maar niet verkocht”, klinkt het bij Ann Deraedt, vastgoedmakelaar voor Engel & Völkers.

“Er is enorm veel interesse voor de site, maar tot een verkoop heeft het nog nooit kunnen leiden. Dat is vooral te wijten aan het feit dat het domein beschermd erfgoed is. Dat betekent dat er geen verharding mag gebeuren, wat een groot obstakel is voor potentiële kopers. Zo zijn er investeerders die er een restaurant in wilden uitbaten, er waren mensen die er een rusthuis in zagen, andere investeerders hadden plannen om er een feestzaal van te maken, maar al deze zaken hebben nood aan een verharde parking bijvoorbeeld. Door de restricties die Natuur en Bos opstelt, is dit allemaal niet mogelijk.”

Deraedt sluit af met een oproep naar Natuur en Bos om die regels te bekijken en eventueel te versoepelen. “Dit belemmert de verkoop van deze prachtige site en het zou zonde zijn voor het kasteel zelf en bij uitbreiding voor de gemeente dat het bouwwerk nog verder zou verloederen.”

Verbetering in zicht

Gelukkig is er verbetering in zicht. De gemeente wil namelijk graag dat dit kasteel in zijn oorspronkelijke glorie wordt hersteld. Hetzelfde is gebeurd met dat andere kasteel een paar kilometer verderop in Spiere. In 2004 werd dat aangekocht door een ondernemer en die heeft het kasteel volledig gerenoveerd. Daarom wil de gemeente een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan samenstellen. Dat wordt dan ook na overleg met Intercommunale Leiedal verder besproken op de volgende gemeenteraad. (JDB)