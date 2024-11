19de-eeuws herenhuis van familie Impe te koop in Tielt voor 1,65 miljoen euro: “Tielts erfgoed inclusief verwarmd binnenzwembad”

Het statige herenhuis in de Deken Darraslaan 9 in Tielt staat sinds vorige week te koop. ‘Huis Impe’ ontleende z’n naam aan de gerenommeerde Tieltse architect Albert Impe (1903-1987). Het pand ligt op perceel van 2.723 m², inclusief aanbouw met een apart welnessgedeelte met verwarmd binnenzwembad.

“Het gebeurt niet vaak dat we zo’n uitzonderlijk pand in ons aanbod hebben”, zegt Guillian Fonteyne van vastgoedkantoor Landbergh. “Dit is een stadspaleis dat afgewerkt is met hoogwaardige, duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen, wat de kwaliteit van deze eigendom benadrukt. In de royale inkomhal werden gerecupereerde kloostertegels gebruikt. Bijkomend voordeel is dat de leefruimte toegang biedt tot een aparte ruimte die ooit dienst deed als een traditionele rookkamer. Nu heeft die ruimte een andere invulling, maar het maakt het pand uitermate geschikt voor een vrij beroep.”

Het huis dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw en staat op de lijst van Onroerend Erfgoed. Het is altijd al een absolute blikvanger geweest langs de Deken Darraslaan. De eerste eigenaar was toenmalig burgemeester Eugène Larmuseau. In de jaren dertig ging architect Albert Impe er zich vestigen. Een grote naam in Tielt, want hij realiseerde onder meer het klooster en de materniteit in de Peperstraat, het stadhuis (de vleugel in de Tramstraat), de Sint-Andrieskliniek en de parochiekerk van Sint-Jozef-Werkman. Na zijn dood kwam het historische ‘Huis Impe’ in 1988 in handen van een nieuwe eigenaar, die het nu van de hand wenst te doen.

De woonkamer met open haard, grote ramen en hoge plafonds biedt een prachtig zicht op de fraai aangelegde tuin. De eetruimte loopt door in de tijdloze keuken, vervaardigd met kasten in kerselaarhout en met een natuurstenen werkblad. Van het gelijkvloers loopt er een statige trap naar de bovenverdiepingen. Op de tussenverdieping is er de master bedroom met dressing en aparte badkamer, terwijl er op de bovenste verdieping nog eens vier slaapkamers en badkamers te vinden zijn. Volgens de makelaar zou het pand daardoor eventueel ook als gastenverblijf of B&B ingeschakeld kunnen worden, onder voorbehoud van de stedenbouwkundige mogelijkheden. In de parktuin zijn meerdere terrassen en een wandelpad terug te vinden. Leuk detail is dat er achterin de tuin zelfs een verhoogd gedeelte te vinden is, waar een publiek omheen kan zitten. “Daar zouden er begin vorige eeuw theatervoorstellingen of voordrachten hebben plaatsgevonden”, weet Guillian. “Ongetwijfeld voor een scharem Tieltse notabelen.”

Oase van rust in het centrum

Daar houdt de overdaad niet op. In 1998 liet de huidige eigenaar namelijk een aanbouw van 280 vierkante meter realiseren in de tuin, waar een wellnessgedeelte is gevestigd. Er is een verwarmd binnenzwembad met een vloer in teak, een sauna en een badkamer met inloopdouche en toilet. “Een absolute meerwaarde. Zo combineert deze eigendom optimale privacy met een oase van rust, midden in een groene omgeving, en dat pal in het centrum van Tielt”, gaat de makelaar verder. “Op wandelafstand zijn er winkels, horeca, onderwijsinstellingen, openbaar vervoer en recreatiemogelijkheden.” (SV)