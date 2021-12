190.000 lichtjes fonkelen in Jempi’s kersthuisje

De lichtjes branden weer in Jempi’s kersthuisje en dit al voor de 25ste keer. Dit jaar zijn het er om en bij de 190.000, dat zijn er nog 65.000 meer dan vorig jaar. “Het is nu het 25ste jaar dat ik mijn huis zo versier en het 16e dat ik het ook openstel voor het publiek,” aldus Jean-Pierre Tytgat.

Jean-Pierre Tytgat (66), Jempi voor de vrienden, is een gepensioneerde technicus die vooral in pretparken heeft gewerkt. Daar moest hij op technisch gebied van alle markten thuis zijn en met de in zijn beroepsleven opgedane vaardigheden knutselt hij nu allerlei extravagante kerstversieringen in elkaar. In de tuin staat onder andere een kleine Eiffeltoren, een werkend minireuzenrad en ontelbaar veel feeëriek verlichte kerstafereeltjes. “Ik heb dit jaar opnieuw een aantal nieuwe dingen toegevoegd. Ik heb me enkele poppen gemaakt en het dak is nu ook bekleed met lichtjes. In totaal hangen er nu rond de 190.000, vorig jaar waren dat er maar 125.000. Het exacte aantal lichtjes weet ik wel, ik hou het allemaal goed bij in mijn computer, maar ik mag het niet zeggen. Voor de bezoekers is dit immers de prijsvraag. De mensen kunnen raden hoeveel lichtjes er exact hangen en wie er het dichtst bij is, wint een prijs.”

gezelligheid troef

“We zijn allemaal heel blij dat we ook terug binnen kunnen zitten en iets drinken in de tent. We scannen het Covid Safe Ticket aan de deur en delen zelfs bandjes uit zodat we niet iedereen 10 keer op een avond moeten scannen. Vorig jaar mocht ik enkel buiten mensen ontvangen, nu is het toch al een pak gezelliger binnen. Al heb ik wel schrik dat er nog verstrengingen gaan komen. Dit zou ook financieel een zware dobber zijn, want ik heb wel mijn inkopen gedaan voor de bar natuurlijk. Maar voorlopig is iedereen welkom om eens een kijkje te komen nemen en iets te komen drinken, er is zelfs een veldje voorzien als parking. We zijn elke dag open vanaf 16u tot 23u en dit nog tot 9 januari,” besluit Jempi. (JF)