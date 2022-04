18de Bedrijven Contactdagen tonen vertrouwen bij de ondernemers:“Een deugddoende beurs. Geen sprake van paniek.”

Woensdag 27 en donderdag 28 april vonden de 18de Bedrijven Contactdagen plaats in en Kortrijk Expo. Het was lang wachten op die 18de editie. Eigenlijk moest die al in december 2020 plaatsvinden. Maar corona besliste er anders over. En intussen wordt de wereld geconfronteerd met alsmaar stijgende grondstofprijzen en een oorlog die alle kanten uit kan.”Toch is er geen paniek,” stelde marketingstrateeg Kurt Ostyn vast, “hooguit enige ongerustheid.” Hij sprak van een “deugddoende beurs”. De organisatoren hadden het over een succesvolle beurs. Alle exporuimte was uitverkocht en er kwamen 15000 bezoekers over de vloer.

“Je ziet dat het de mensen deugd doet om elkaar te zien,” vertelde Dominique Ameloot HR Business Partner in de stand van Kortrijk Xpo, die ook het woord “deugd” in de mond nam. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen met elkaar in contact komen. Netwerken is en blijft heel interessant. En ook, ik denk dat mensen energie krijgen van elkaar te ontmoeten, door van elkaar te leren en samen ervaringen op te doen. Je merkt dat na twee jaar corona het live-contact meer dan ooit populair is. Mensen zijn blij om elkaar eindelijk terug te zien. Meer dan 500 exposanten, heel veel verschillende bedrijven, zoveel mensen kan je nooit tegenkomen als je ze individueel moet gaan bezoeken,” aldus nog Dominique.

En de boer, die ploegde voort

Kurt Ostyn, marketingstrateeg bij zijn bedrijf Mex United noemt zichzelf allesbehalve een liefhebber van beurzen. Toch ervoer hij de Bedrijven Contactdagen van enkele dagen geleden als “deugdoend. Het doet deugd dat je voelt dat mensen blij zijn om elkaar teurg te zien. Je zou denken dat er paniek heerst door de alsmaar stijgende grondstofprijzen en personeelskosten en door het hele Poetin-verhaal, maar dat is niet het geval. Er is een ongerustheid, maar geen paniek. “Het is misschien een beetje een West-Vlaamse reflex: deure doen. En de boer, die ploegde voort. Iedereen zegt: ‘We moeten het gewoon worden dat vandaag alles constant in verandering is.’ Voor ons doet het deugd om dat te horen.” Kurt Ostyn merkte wel een verandering in attitude bij de ondernemers. “Door de stijging van de grondprijzen heeft iedereen de mond vol over circulaire economie. Drie jaar terug wilden ze daar nog niet van horen. Een goeie evolutie.”

Marketingstrateeg Kurt Ostyn nam enkele afleveringen van zijn podcast ‘De Toekomst Jeukt’ op tijdens de Bedrijven Contactdagen (foto KVdm)

Knaldrang? Hier knalt het altijd

Astrid De Clerk, adviseur startend ondernemen bij VOKA, ook dat het goed was. Ze gewaagde zelfs van een knaldrang. “Niet nieuw op de Bedrijven Contactdagen. Hier knalt het altijd,” knipoogde ze. “Ik denk dat iedereen blij is om zijn klanten, zijn leveranciers en zijn stakeholders terug te zien. Blij dat het terug een beetje zoals vroeger is. Ik denk dat het in de West-Vlaamse genen zit om in een gezellige sfeer te praten over ondernemen en over elkaar business. We zijn ook heel blij dat we hier 16 beginnende ondernemers konden verwelkomen. Voor hen is de kans om hier aanwezig te kunnen zijn een duwtje in de rug.”

We moeten onze grondstoffen gaan hergebruiken

Op de ruimte VOKA-stand mochten woensdag en donderdag telkens 8 startende ondernemers aan de beursbezoekers tonen waar ze mee bezig zijn. Een van hen was Peter Feys, die in Wevelgem The Circle of Packaging opstartte. Hij volgde een speciaal programma voor Generation X, “iets oudere starters die al wat ervaring hebben, maar we zijn er ons van bewust dat er valkuilen zijn die we nog niet kennen.” Peter begon vorig jaar een bedrijf dat zich specialiseert in de recyclage van verpakkingsmateriaal. “We zien dat er nog veel te veel wordt weggegooid. Als je merkt dat de grondstofprijzen de laatste paar jaar bijna verdubbeld zijn, is het wel nodig om meer en meer grondstoffen te gaan hergebruiken. Dat is mijn steentje dat ik wil bijdragen om het leven leefbaar te houden voor de jeugd die achter ons komt.”

Jonas Verhelst en Jordy Mervilde verwelkomen klanten aan de stand van JMV Tailoring (foto KVdm)

Jordy Mervilde en Jonas Verhelst stonden met hun JMV Tailoring voor het eerst op de beurs, op de groepsstand Elvendertig. . “Je kan bij ons terecht voor confectie zowel als voor maatwerk,” zei Jonas. Beide heren waren in hun nopjes. Allebei piekfijn uitgedost in een driedelig maatpak met vlinderdas, op een stand waar enkele paspoppen prijkten en verschillende boordjes van witte hemden geëtaleerd stonden, waren ze twee dagen druk in de weer. “Het is natuurlijk een stand die in het oog springt,” zei Jordy toen we hem vroegen naar een verklaring voor hun succes. “De mensen komen spontaan naar ons en dan maken we snel een afspraak om te zorgen voor een kostuum, een hemd of bepaalde bedrijfskledij.”

We legden de verschillende getuigenissen ook in beeld vast. Naast de mensen die we hier al citeren zie je in de video ook Frederic Parmentier van Kone liften, Justin Couturon en Henry Heffinck van Gym Loft, Dorine Clement van KoffieQueen, Claude Verthé van Flanders Color, Delphine Depondt van Bellewaerde en Marino Dendooven van Deceuninck Hendrik BV. Jawel, dat is diezelfde Marino die ook zingt bij de beroemde coverband Green Onions.