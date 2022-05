180 kinderen doen mee aan Fortenbouw in Blankenberge

Een honderdtachtigtal kinderen van zeven verschillende voorzieningen uit de regio nam woensdagmiddag deel aan de negende editie van Fortenbouw in Blankenberge.

“Iedereen is blij dat de fortenbouw eindelijk weer kon doorgaan nadat het door corona tweemaal in het water was gevallen. Voor de kinderen is dit dolle pret, voor ons een belangrijk sociaal event”, zegt Krist Vandenbroucke van het organiserende Lions Club Blankenberge. Een van de deelnemende voorzieningen was De Berkjes, uit Sint-Michiels Brugge.

“Wij zijn hier vandaag present met 36 kinderen, een tiental begeleiders en vooral heel veel enthousiasme. We hebben al aan alle negen edities meegedaan, en ook al eens gewonnen. Voor onze kinderen is Fortenbouw altijd weer een bijzondere ervaring om naar uit te kijken”, zegt begeleider Chris Bekaert.

In totaal werden er 27 forten gebouwd. De fortenbouwers die hun bouwwerkje bij opkomend water nog als laatste overeind zagen staan, kregen van Lions Club een mooie trofee. Dat was dit jaar opnieuw De Berkjes. “Alle deelnemers krijgen ook een leuke goodiebag mee naar huis”, klinkt het nog.