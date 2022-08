175ste Waregem Koerse Feesten met Willy Naessens Hat Trophy en Koersefoor

De 175ste Waregem Koerse Feesten werden donderdagavond al op gang geschoten met de Seniorensteeple. De apotheose volgt dinsdagnamiddag 30 augustus op de Hippodroom.

“We zijn eerst en vooral zeer verheugt dat we terug een normale editie kunnen aanbieden met het vertrouwde programma met zelfs enkele nieuwigheden”, vertelt schepen van feestelijkheden Pietro Iacopucci. “Het startschot van de 175ste editie werd eigenlijk vorige zondag al gegeven met de Koetsentocht voor meer dan honderd personen met een handicap en hun begeleiders uit Waregem. Zij keken allemaal uit naar de tientallen koetsiers die hen meenamen op een plezante en rustige tocht in en om Waregem.”

Kleinste Steeple

Geen Waregem Koerse Feesten zonder Waregem Koersefoor. Tientallen kermisattracties schreeuwen weer om aandacht op de Markt, de ene al wat wilder dan de andere. De Waregem Koersefoor, dat is voor elk wat wils is: groot en klein, genieters en durvers. Vrijdagavond is er de Nacht van de Humor, die keert terug naar Waregem Expo en organisator Unizo pakt uit met een dolkomische line-up die kan tellen met optredens van Jeron Dewulf, Jan-Bart Demuelenaere, Jan Linssen, Dries De Craemer, Joost Van Hyfte en Steven Mahieu.

Tijdens de Kleinste Steeple op zaterdag, het gratis familie-uitje bij uitstek tijdens de Waregem Koerse Feesten, benut je elke seconde om je te vergapen aan leuke dingen in Park baron Casier. ‘s Avonds volgt er dan Waregem Koers Music. Het volledig gratis festival Waregem Koerse Music is één van de steunpilaren in de Waregem Koerse Feesten. Dit dubbele muziekfestival vindt plaats in park Baron Casier en kan georganiseerd worden met de steun van horecazaak Baron Casier, die samenwerkt met Brouwerij Haacht, in een realisatie van cc De Schakel. Yevgueni, School is Cool en Kurkdroog zorgen ongetwijfeld voor de nodige ambiance.

Wereldmuziek

Mabatobato, dat is een zondagnamiddag vol wereldmuziek, exotische eetstanden om duimen en vingers bij af te likken, een wereldkinderdorp, een zuiderse info- en cultuurmarkt, tonnen sfeer en solidariteit. Dit jaar is het thema: ‘Mabatobato, een zuiderse rotonde’. Park Baron Casier wordt omgebouwd tot een sfeervol dorpsplein met muziek, dans, animatie, beleving en zuiderse smaken. De Waregemse centrumstraten worden maandag opnieuw omgetoverd tot een van de topjaarmarkten in Vlaanderen. Kuier langs de vele kraampjes, winkels en tal van eet- en drinkmogelijkheden. Geniet van de overvloed aan geluiden van de marktkramers, de massa aan mensen en de achtergrondmuziek van de kermis. Natuurlijk is er ook heel wat straatanimatie voor jong en oud. Dat wordt een voltreffer met het vernieuwde Pand.

Gratis kermisnamiddag

Na een stomende zaterdageditie van Waregem Koers Music, verrast Waregem Koerse Music met nog meer schoon volk. Metejoor, Regi Live en Pat Krimson zorgen dat het dak er af gaat maandagavond. “We monitoren constant, indien er teveel volk mocht aanwezig zijn. Maar dat hebben we nog nooit moeten doen, dus verwachten we geen problemen. Op dinsdag volgt dan de apotheose. Waregem Koerse, de dag waar iedereen naar uitkijkt. Enkele tienduizenden toeschouwers zijn getuige van het grootste paardenfeest in Vlaanderen. Meer nog, het grootste eendaagse sportevenement in België. Want onze hoogdag is niet alleen hoeden en feesten. De paardenrennen, georganiseerd door Koninklijke Waregemse Koersevereniging vzw, staan er als echte topsport centraal.”

Na het ontkurken van de champagneflessen op de renbaan is het ’s avonds tijd om flink wat vuurwerk te laten knallen. “Traditioneel is de laatste dag van de Waregem Koersefoor een dag voor Waregemnaren met een handicap. Het stadsbestuur biedt hen dan een gratis kermisnamiddag aan. Onder begeleiding van de adviesraad voor personen met een handicap en het stadsbestuur kunnen deze mensen ook op en top genieten van alle attracties. Hiervoor werken we samen met Somival.”

Willy Naessens Hat Trophy

Een van de hoogtepunten op de Waregemse Hippodroom dinsdagnamiddag is de 21ste Willy Naessens Hat Trophy. Alle dames met hoeden zullen strijden voor de zeer begeerde Willy Naessens Hat Trophy. “Je zou voor minder, de prijzen die dit jaar te winnen zijn, zijn dan ook niet min”, glundert Willy Naessens. “De vraag wordt veel gesteld hoe je kan meedoen. De enige tip is om veel rond te lopen, op te vallen en tijdig aanwezig te zijn. Onze anonieme jury selecteert over het volledige terrein de mooiste hoeden, maar dit gebeurt allemaal voor 15.30 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen, dus meedoen is de boodschap. Een professionele jury, onder leiding van Davy Brocatus, zal de moeilijke keuze moeten maken. Zetelen in de jury dit jaar: de winnares van de vorige editie Ilse Van der Strieckt, Regula Ysewijn bekend als jurylid van het televisieprogramma Bake Off Vlaanderen en Junior Bake Off, Miss België Chayenne Van Aarle, hoedenexpert Kristine Vanden Bulcke, mode-expert Martine Pilate, Jacky Lafon, David Van Dyck, John Terra en Astrid Stockman. Tal van unieke prijzen zijn hierbij te winnen. Je zou voor minder al eens je kans wagen.”

Opbrengst voor Sofhea

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van Waregem Koerse trakteert Willy Naessens bovendien met een optreden van Frans Bauer waar iedereen van kan meegenieten na de laatste koers. “De opbrengst van de champagne en oesterverkoop gaan integraal naar een ander goed doel dat ik al jaar en dag steunt, de stichting Sofhea. Sofhea gebruikt het geld om de navelstrengbloedbank verder uit te bouwen en stamceltransplantaties voor mensen met vaak levensbedreigende bloedziekten te bekomen.”