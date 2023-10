170 metaaldetectoren aan de slag in Zwevegem

Zondag waren zo’n 170 mensen met een metaaldetector aan het werk in Sint-Denijs, bij Zwevegem. Niet dat er informatie was dat er zich daar een schat zou bevinden. Nee het was een georganiseerde zoekdag naar aanleiding van het televisieprogramma Metaalstrijd op Landbouw TV.

In dit programma werden mensen met een metaaldetector in beeld gebracht. Een van de mensen, Amine Beldjoudi uit Sint-Denijs besloot nu een zoektocht te organiseren.

Het zoeken gebeurde hoofdzakelijk op de velden van Hoeve Ten Roden Duifhuize waar de organisatoren zogenaamde ‘tokens’ hadden verstopt. Ook afval dat er gevonden werd, werd opgeruimd.

Determinatiestand

Speciaal aan de dag was dat de zoekers bij het vinden van een archeologische vondst een foto dienden te nemen met een speciale app, waarbij de GPS coördinaten op de foto geplaatst worden. Voor het eerst waren er archeologen en specialisten ter plaatse in een determinatiestand, waarbij de zoekers terecht konden met hun vondsten. Die werden dan geregistreerd, gefotografeerd en terug meegegeven met de zoekers. Er werden diverse zilveren munten gevonden van enkele eeuwen oud.

Er waren zoekers uit België, Nederland, Frankrijk, Polen, allemaal met een erkenning bij de Vlaamse overheid om te kunnen deelnemen. Zo’n erkenning is verplicht om pad te kunnen gaan met een metaaldetector.