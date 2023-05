160 schnauzers en hun baasjes verzamelen voor wandeling in Oostende

Op zondag 30 april kwamen meer dan 160 baasjes uit de hele Benelux samen in Oostende om te gaan wandelen met hun schnauzer-honden.

De wandeling vond plaats op het provinciedomein Raversyde. Zo’n 160 schnauzers kwamen af op de oproep van organisator Niels Delbaere. “Na het succes van vorig jaar en de mond aan mond-reclame kwamen er nog meer mensen af. De meeste deelnemers die vorig jaar al meededen, keken meer dan een jaar uit naar de tweede editie.”

Om 14 uur zondag kwamen de baasjes met hun viervoeters samen voor het vogelopvangcentrum voor een wandeling van 5 km. Voor de oudere hondjes die minder mobiel zijn, was er ook een kortere wandeling van 2,5 km. Alle baasjes genoten van de wandeling, net als de honden. “Schnauzers zijn honden met nogal een serieus karakter. Ze kunnen ook eens goed blaffen en lawaai maken. Het is echt leuk om ze eens samen te brengen”, aldus Niels.

Volgend jaar wereldrecordpoging

De wandeling eindigde aan het verblijfspark Oasis, waar met een drankje kon nagepraat worden. “Helaas was het weer de afgelopen weken de spelbreker en hebben veel mensen en hondjes afgehaakt. Daarom organiseren we volgend jaar weer een wandeling op 28 april. Dan komen we opnieuw met zoveel mogelijk schnauzers samen en doen we een poging om het wereldrecord te breken om het hoogste aantal schnauzers samen te brengen.

Hier vind je de link van het evenement volgend jaar.

(HH)