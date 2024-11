16 West-Vlaamse gemeenten verwelkomen enkel nog roetpiet

Van de 37 West-Vlaamse gemeenten die Sinterklaas of Sint-Maarten officieel ontvangen op hun grondgebied, kiezen er 16 resoluut voor de roetpiet als knecht. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant. Het gaat om Bredene, Brugge, Diksmuide, Harelbeke, Izegem, Jabbeke, Koksijde, Lichtervelde, Menen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Staden, Torhout, Veurne en Waregem. Daar wordt de Sint dus omringd door knechten met roetvegen op hun gezicht in plaats van een pikzwart gelaat.

“Sinterklaas is er voor alle kinderen. Daarom pleit de stad Brugge voor een feest waarin respect voor traditie en inclusiviteit centraal staan, zonder raciale stereotyperingen. De omschakeling naar roetpieten is al jaren een aanvaard alternatief, zeker bij kinderen en jonge gezinnen, die uiteindelijk toch het doelpubliek zijn”, klink het bij de Brugse evenementendienst.

Nog niet iedereen overtuigd

Toch is nog niet iedereen overtuigd dat roetpieten hun plek op de stoomboot verdienen. In elf West-Vlaamse gemeenten waar een intrede of ander sintgerelateerd evenement wordt georganiseerd door het lokale bestuur, huppelen er enkel volledig zwartgeschilderde pieten rond: Blankenberge, Ichtegem, Kuurne, Lendelede, Lo-Reninge, Middelkerke, Mesen, Moorslede, Oostkamp, Ruiselede en Vleteren. “We zijn een heel kleine stad. Onze pieten moeten dus zo onherkenbaar mogelijk zijn. Onze keuze heeft dus weinig te maken met ideologie”, zeggen ze in Mesen.

Die herkenbaarheid keert ook terug in de zeven gemeenten die voor een tussenoplossing kiezen. In Gistel, Kortrijk, Oudenburg, Roeselare en Wevelgem kiezen ze voor een mix van Zwarte en roetpieten.

“Wie wat meer bekend is in de gemeente, bijvoorbeeld door een actieve rol in de jeugdbeweging, wordt al wat zwarter geschminkt”, klinkt het in Wevelgem. In Oostrozebeke en Zedelgem kiezen ze dan weer voor iets dat tussen Zwarte Piet en een roetpiet in ligt… “Niet zozeer pikzwart, maar ook iets meer dan een simpele roetveeg. Op die manier komen we tegemoet aan het doorbreken van de stereotypen, maar bewaren we de (on)herkenbaarheid”, aldus Dalila Douifi van de Zedelgemse communicatiedienst.