150-tal betogers voor solidariteitsmars Palestina

Het Platform Palestina Solidariteit Kortrijk organiseerde op zaterdag 27 januari, samen met andere organisaties, opnieuw een solidariteitsmars voor Palestina. Van de Veemarkt tot de Broelkaai liepen een 150-tal betogers mee. Na de stoet werd geluisterd naar inspirerende speeches en pakkende getuigenissen.

“De kaap van 90.000 inwoners werd overschreden die gedood of gewond zijn door de oorlog in Gaza. 10.000 meer dan het aantal inwoners in Kortrijk” – Anaïs Loobuyck van Oxfam Wereldwinkel

Platform Palestina Solidariteit Kortrijk vraagt met deze grootschalige actie opnieuw aandacht voor de oorlog in Gaza en het geweld op de Westelijke Jordaanoever. Heel wat organisaties sloten zich aan bij het platform waaronder ABVV West-Vlaanderen, BAF, Quindo, FMDO, Refu Interim, Ajko vzw, De Stroate vzw, Unie der Zorgelozen, Mensen Onderweg, August Vermeylenkring Kortrijk, Masereelfonds Kortrijk, Intal, RedFox, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, A’kzie vzw en Vredescomité Kortrijk. “De kaap van 90.000 inwoners werd overschreden die gedood of gewond zijn door de oorlog in Gaza. 10.000 meer dan het aantal inwoners in Kortrijk”, vertelt Anaïs Loobuyck van Oxfam Wereldwinkel. “Wij zijn tegen alle vormen van ongelijkheid, waaronder disproportionele oorlogsvoering, daarom ondersteunen wij mee deze solidariteitsmars.”

© MD

De stoet is rustig verlopen, zonder conflicten. De straten werden gevuld met slogans zoals ‘free free Palestine’ en ‘Israël assassine des enfants’. “De solidariteitsmars was heel vredevol, maar je voelt wel de kwaadheid bij sommige mensen. Anders dan de eerdere betoging op woensdag 25 oktober was het educatieve aspect. Kinderen van de mars mochten zich bij lege potten en pannen zetten op de verlaagde Leieboorden om een visueel statement te maken. Daarnaast werden ook Palestijnse sjaals, vlaggetjes en stickers verkocht.”

Het solidariteitsplatform Palestina blijft wekelijks aandacht vragen voor het leed van de burgers in de oorlog en de schendingen van de mensenrechten. Elke donderdag wordt er een stille wake georganiseerd. Telkens om 19 uur komen mensen samen op de Verzetskaai in Kortrijk.