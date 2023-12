150 personen aan kerstdis in dienstencentrum Zomerloos: “Kerst samen kunnen vieren is belangrijk voor de mensen”

Zondagmiddag vindt in Zomerloos het jaarlijkse kerstfeest plaats voor alleenstaande 60-plussers of koppels vanaf 65 jaar. Ook minder fortuinlijke inwoners blijven niet in de kou staan. Tientallen vrijwilligers leiden het gebeuren in goede banen.

De traditie van het kerstfeest in Zomerloos gaat al terug naar de eeuwwisseling en weet steeds om en bij de 150 personen te lokken. Zondag vanaf 11 uur opent Zomerloos de deuren voor een leuk samenzijn met op het menu aspergeroomsoep, kalkoen met groentjes, kroketten en alles erop en eraan, en een fris dessert.

Muziek van Melo zorgt voor een leuke toets en de Kerstman komt ook op bezoek. Tientallen vrijwilligers leiden het geheel mee in goeie banen.

“Het is belangrijk dat mensen hier samen kerst kunnen vieren en er een gezellig feest van maken. Vooral oudere inwoners die geen familie meer hebben of er niet terecht kunnen, hoeven zo niet alleen te zijn. Je ziet ook elke keer dat de bezoekers veel waarde hechten aan de tijd die ze met anderen doorbrengen”, merkt schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (Vooruit).

Oppikken

Er is niet alleen het kerstfeest voor senioren en alleenstaanden. OCMW-cliënten konden dezelfde driegangenmaaltijd op voorhand bestellen om vervolgens af te halen. Voorheen werden de maaltijden aan huis gebracht, maar uit praktisch oogpunt – lees: vermijden dat de vrijwillige bezorgers voor een gesloten deur staan en moeten terugkeren – worden de inschrijvers gevraagd om te gerechtjes op te komen pikken. Dit jaar noteerde de stad ook hiervoor 150 inschrijvingen. Om in de sfeer te blijven: op zondag 7 januari om 11 uur is er in zaal Zomerloos de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. (Timmy Van Assche)