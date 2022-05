150 kersverse Zwevegemse inwoners maken kennis met de gemeente

Liefst 150 nieuwe inwoners waren vorige week in het Gemeentepunt aanwezig om er kennis te maken met onze gemeente. Na een korte toespraak door de burgemeester volgde nog een portret van de gemeente door enkele leerlingen van de kunstacademie. Daarna kon op een receptie in een gemoedelijke sfeer wat bijgepraat worden. Wij gingen aan zes tafeltjes wat reacties sprokkelen.

“Hier heerst een volks karakter”

Lisa Vanhonacker en Kevin Leleux hebben een tijdlang in Ronse gewoond, waar Lisa lesgeeft in het basisonderwijs. Toch besloten ze om naar Heestert te komen wonen. “Voor mij is het niet echt nieuw, want ik groeide op in Moen”, vertelt Lisa. “Voor Kevin wel. We ervaren dat het er hier toch veel volkser aan toegaat dan in Ronse. Kevin is ondertussen ook een eigen zaak in bouwwerken begonnen. Dat hij nog niet perfect de taal machtig is, is hier geen probleem.” Lisa is ondertussen ook al verantwoordelijk om een buurtfeest te organiseren in de Outrijvestraat.

“Genieten van de vergezichten”

De tongval van Eileen Soumillion deed meteen vermoeden dat zij niet uit onze regio komt. “Ik kom uit het Mechelse en ben de liefde gevolgd. Mijn man, Jeroen Vacquier, werkt bij Barco en ik geef nu les in de Freinetschool. We wonen op de Kreupelwijk en hebben mooie vergezichten”, vertelt ze. Ze willen zich ook wel engageren in het verenigingsleven. “We hebben een zoontje van twee jaar en eens hij wat groter is, zal hij wel bij een of andere vereniging aansluiten, denk ik”, besluit Eileen die eraan toevoegde dat zo’n verwelkomingsinitiatief best wel tof is.

“Paradijs van trage wegen”

Mark Debaillie woonde vroeger in Heule en heeft nu vaste stek gevonden in Moen. Meer nog, hij is de man achter het co-housing project in Ter Klijte. “Het project loopt goed. Er is veel interesse. Enkele weken geleden hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. We zijn dus goed op weg”, klonk hij enthousiast. “Het kan eigenlijk moeilijk anders. Moen is nog heel landelijk, een paradijs van trage wegen. Dit moeten we zeker behouden en zelfs stimuleren. Ook de omgeving van het Sint-Pietersbrugje vind ik prachtig en vooral rustgevend.”

“Er zijn hier veel sportmogelijkheden”

Bij de aanwezigen op het onthaal van de nieuwe inwoners merkten we ook Stijn De Wit op die enkele seizoenen geleden op televisie schitterde in ‘Down the Road’. “Ik woon hier nu samen met nog enkele mensen in een co-housingproject in de Italiëlaan. We wonen er al van in oktober en hebben dus al de gemeente een beetje leren kennen”, vertelt hij. Hannes Vandenbroucke, die eveneens in het co-housingproject woont, pikt in: “We zijn beiden sportief. Ik speel netbal en Stijn basket. Werken doen we bij ‘tAlternatief van Ubuntu hier in Zwevegem.”

“Heimwee naar de kleinkinderen”

Gabriël Pauwels en zijn echtgenote zijn niet echt nieuwe Zwevegemnaren. “We hebben vroeger 30 jaar in de Pontstraat in Heestert gewoond maar in 2008 besloten we om naar de kust te verhuizen. In 2019 zijn we echter teruggekeerd. Een beetje uit heimwee, maar vooral omdat we nu meer de kleinkinderen zien. Nu wonen we wel in het centrum van Zwevegem wat toch een hele verandering bij vroeger betekent. In Heestert woonden we ook wel een beetje afgelegen terwijl nu alles dichtbij is. Best wel aangenaam zo”, vertelde Gabriël.

“Weg van de lawaaierige snelweg”

Franky Van Laethem en Tonja Debrabandere komen van de Keizershoek in Stasegem. “We wilden onze woning renoveren, maar vonden een nieuwbouw in de rustige Elzenstraat in Zwevegem. Blij dat we weg zijn van de lawaaierige autosnelweg vlakbij de Keizershoek”, zegt Franky. “We gaan graag wandelen en ook daarvoor wonen we goed. We wonen sinds juli 2020 in Zwevegem en konden dus door corona al veel op stap in de omgeving. Vaak beginnen we aan de Kapel Milanen waar je alle kanten op kan. Nee, we hebben er zeker geen spijt dat we hier wonen”, voegt Tonja eraan toe.