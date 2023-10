15 oud-leerkrachten herbeleven namiddag op school in Vlamertinge

Vijftien oud-leerkrachten van de Vrije School de Vlam bezochten hun gewezen werkplek. Jaarlijks komen ze samen op 1 september, maar dit was een speciale editie.

Ze werden verwelkomd in de Familiekapel, waar ze een inleidend woord kregen van directeur Kris Devloo over het reilen en zeilen in de school. Daarna was er een rondleiding doorheen de hele school. Een gezellige babbel sloot deze mooie namiddag af. We zien Marijke Desodt, Ann Kerckhof, Luc Nouwynck, Luc Crombez, Andrea Vervisch, Christine Ballyn, Rita Demey, Roza Ameys, Ludwina Bentein, Lena Boeraeve, Lutgarde Logie, Paula Lewyllie, Annie Bonte, Hugo Heens en Greta Bondue.

(foto EG)