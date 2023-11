15 meter hoge kerstboom siert de Burg in Brugge

Donderdag werd een 15 meter hoge kerstboom op de Burg in Brugge geplaatst. Die oogt nog wat majestueuzer dan vorig jaar, hij is twee meter hoger. De Brugse Markt en ‘t Zand krijgen een 13 meter hoge boom. Het stadsbestuur geeft Brugge kerstsfeer met 276 bomen op openbare plekken.

Tijdens de eindejaarsperiode wordt Brugge traditioneel ondergedompeld in de kerstsfeer. “Door kerstbomen te plaatsen met kerstlichtjes in maken we onze stad nog gezelliger. Dit jaar plaatsen we, naar jaarlijkse traditie, een grote boom op de Burg. Ook op de Markt en ’t Zand komen er grote bomen. De overige 273 bomen op het Brugse openbaar domein zullen snel volgen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Verlichting

“Sinds 2019 plaatsen we mooie, grote bomen. Hier kan iedere Bruggeling trots op zijn”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De Markt en ‘t Zand krijgen elk een boom van 13 meter hoog, de Burg een van 15 meter. Eén meter hiervan zit in de koker onder de grond.

“Vorig jaar hadden we op de Burg een boom van 13 m hoog, de boom van dit jaar zal nog majestueuzer zijn”, aldus de schepen van Openbaar Domein. Light and More voorziet in passende verlichting.

Vanaf vrijdag 10 november worden de bomen op andere plaatsen in het openbaar domein gezet. “Langzaamaan toveren we Brugge om tot een echte kerststad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Op vrijdag 24 november start ook Wintergloed, wat nog zal bijdragen tot de kerstsfeer.”

Lissewege

In totaal worden dit jaar 276 kerstbomen in Brugge geplaatst. Nieuw dit jaar is dat er drie kerstbomen van 7 meter hoog in Lissewege geplaatst zullen worden. Op het Brugse Stationsplein komen de meeste bomen: 40 in totaal. 16 bomen van 2,5 meter, 16 bomen van 5 meter en 8 bomen van 7 meter moeten de toegang tot Brugge sprookjesachtig maken.