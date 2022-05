15-jarige meisje lichtgewond na aanrijding met vluchtmisdrijf in Ichtegem

In de Sint-Bertinuslaan in Ichtegem werd een 15-jarig meisje dinsdagmiddag even voor 17 uur aangereden.

Het tienermeisje uit Ichtegem reed met haar fiets op de rotonde Sint-Bertinuslaan ter hoogte van de Koekelarestraat en werd aangereden door een personenwagen die de vlucht nam.

Ze kwam ten val door de aanrijding en raakte lichtgewond, maar een tussenkomst van een ambulance was niet nodig. De politie van Kouter deed de nodige vaststellingen. (JH)