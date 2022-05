15 jaar Kubox gevierd met kunstmuur en optreden Bart Peeters

In zaal Kubox, die dit jaar 15 kaarsjes mag uitblazen, genoten zo’n 870 fans donderdagavond van een prachtig optreden van Bart Peeters en de Ideale Mannen. Ook 15 jaar geleden was Bart Peeters de eerste artiest die concerteerde in Kubox, vandaar de keuze door de Kuurnse cultuurdienst.

Ter gelegenheid van 15 jaar Kubox kreeg ook de buitenmuur van de polyvalente zaal een make-over en werd omgevormd door het kunstgezelschap Treepack tot een streetart muur die net voor aanvang van het concert van Bart Peeters plechtig werd geopend.

Knipoog naar ezeltjes

“In de tekening zie je een poppenspeler in een box met een knipoog naar ezeltjes”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “De grote anonieme zijgevel van Kubox is omgevormd tot een kleurrijke kunstmuur. Het kunstenaarscollectief Treepack ontwierp een monumentaal kunstwerk dat inspeelt op de geschiedenis en activiteiten van deze bijzondere ontmoetingsplek. Uiteindelijk nam dit zo’n twee weken in beslag. Het eindresultaat is adembenemend en kreeg de naam ‘What happens in te box stays in the box’ mee en is meteen met zijn 280 m² de grootste muurschilderij in de regio. Het personage dat verwerkt werd in de muurschilderij staat symbool voor alle inwoners van Kuurne. Daarvoor kozen we bewust voor een kunstwerk dat tijdloos en onherkenbaar ingevuld werd.”

Voeling met lokale samenleving

Het kunstwerk werd ontworpen door de Vlaamse artiest Sam Billen die naar eigen zeggen een muurschildering ontwierp die hem nauw aan het hart lag. “Aanvankelijk werd het eerste ontwerp gemaakt door een Spaanse kunstenaar”, vertelt Junes Bazouz van Treepack. “Helaas had dit ontwerp te weinig voeling met de lokale samenleving, waarop werd besloten een ander ontwerp te maken. Voor dit tweede project werd Sam gecontacteerd die probeerde alles te bundelen waarvoor Kubox staat. Een ontmoetingsplaats voor iedereen, realisme, diversiteit en nog meer kleur brengen in Kuurne.”

Het is niet de eerste keer dat Kuurne investeert in kunst. In het verleden pakte ook al Kuurns kunstenaar David Duits uit met een graffitikunstwerk op de zwembadgevel van de ezelsgemeente. En vorig jaar in december lanceerde de gemeente Kuurne samen met het kunstgezelschap Treepack ‘Tour Suprise’, waarop een tiental creatieve ingrepen te zien waren langs de zwarte ezelgemwandelroute. (BRU)