15 jaar Club Brugge Foundation gevierd

Club Brugge vierde in het logegebouw van het Jan Breydelstadion het 15-jarig bestaan van de communitywerking Club Brugge Foundation.

Club Brugge nodigde een honderdtal projectpartners, medewerkers, overheden, vzw-leden en sponsors uit om samen te klinken op die 15de verjaardag. Club-voorzitter Bart Verhaeghe toonde zich bijzonder fier om met al die partners de verjaardag te mogen vieren.

“Met het volledige Club-bestuur en het management geloven we hard in de meerwaarde die voetbal kan betekenen voor onze samenleving. Via onze Foundation nemen we die verantwoordelijkheid en die voortrekkersrol met veel passie en engagement op, en dit op een structurele en professionele manier.”

‘Ollemoale Tope’

Ook erebestuurder van Club Brugge en destijds een van de initiatiefnemers van de Foundation – toen nog onder een andere naam – Chris Caestecker nam het woord. “Ik was er 15 jaar geleden, in 2007, zelf bij toen onder impuls van toenmalig voorzitter Michel Dhooghe het eerste communityproject bij Club Brugge werd opgericht.”

“Samen met vrijwilligers Philippe Servais, Danny Wille en Richard Neirynck werd ‘Ollemoale Tope’, West-Vlaams voor ‘allemaal samen’, boven de doopvont gehouden. Een perfecte verwoording van wat we wilden bereiken”, vertelt Chris.

Sociale projecten

De erebestuurder verwees hierbij naar heel wat sociale projecten die doorheen de jaren door de Foundation werden gerealiseerd. Zoals de ploeg ‘voetbalkraks’ voor kinderen met autisme en gedragsproblemen en de G-Ploeg voor jongeren met een mentale of fysieke beperking.”

“Met Club Brugge Legends werd er een aangepaste vorm van voetbal voor 55-plussers geïntroduceerd. “En dan is er ook nog de blindentribune en SFCB On Wheels, de officieel erkende supportersclub voor mensen met een beperking”, aldus Chris Caestecker.

“Verder ondersteunden we de bloedinzameling, zetten we projecten op voor dak- en thuislozen en lanceerden we campagnes tegen racisme.”

Toekomst

Peter Gheysen, Head of Foundation, toonde zich ambitieus naar de toekomt van de Foundation toe. “Zowel onze Foundation als Club Brugge zelf zijn niet meer te vergelijken met waar we 15 jaar geleden stonden. We zijn enorm gegroeid en pasten ons aan een veranderende maatschappij aan. Als duurzame club willen we blijven bevestigen door zowel op als naast het veld de referentie te zijn en blijven in België, zeker ook op maatschappelijk gebied.”

De Foundation zal nu alle stakeholders bevragen om mee te helpen denken over de toekomst van de Foundation om zo een nieuw breedgedragen beleidsplan voor deze communitywerking te kunnen uitrollen.