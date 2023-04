15 Izegemse Merletjes hebben nieuwe eigenaar

Liefst 15 verenigingen, bedrijven of individuen werden tijdens het Gala van de Gouden Merletjes in de sporthal van Izegem beloond met een trofee. Met deze hulde wil het stadsbestuur de waardering uiten voor prestaties en verwezenlijkingen op vlak van sport, kunst, cultuur en nog meer categorieën.

“Izegem is een mooie stad op mensenmaat, alles is op een zakdoek groot te vinden”, opende burgemeester Bert Maertens het Gala van de Gouden Merletjes. “De stad leeft ook. Niet louter door de infrastructuur maar vooral door de inwoners. Het is een magnifieke stad om in te wonen en om die mensen te bedanken hebben we dit evenement in het leven geroepen. We willen die mensen eruit halen die excelleren in wat ze doen.”

Eend zonder snavel en pootjes

Een merlet is een soort eend zonder snavel of pootjes, die wat Izegem betreft voorkomt op het wapenschild van de stad. De Gouden Merletjes zijn hiervan afgeleid en zijn een felbegeerde trofee. Dat het leeft weze duidelijk, want liefst 2.500 Izegemnaars brachten een stem uit. Een jury van experten heeft de stemmen tegen het licht gehouden om uiteindelijk in diverse categorieën een winnaar aan te duiden. “Maar eigenlijk zijn het allemaal winnaars”, gaf de burgemeester toe. “Stuk voor stuk mensen die Izegem graag zien.”

De gala-avond mocht opnieuw gezien worden. Diverse stadsmedewerkers bundelden de krachten om er een wervelend geheel van te maken. 300 aanwezigen konden van de show genieten.

Architectuur

In de categorie evenement van het jaar ging de trofee naar Bosmolens Ommegang. De overige genomineerden waren de triatlon, G-voetbaltornooi van Mandel United, de fiets- en wandeltweedaagse van het Rhodesgoed en Izegem Koers.

Op het vlak van architectuur en/of stadsvernieuwing van het jaar won de nieuwbouw van school De Kleine Tovenaar het van het bedrijfsgebouw van Moderna Products. Niet getreurd voor deze laatste, het bedrijf kreeg in het luikje onderneming van het jaar een merletje. Andere genomineerden waren Flanders Brush Makers en Meditech. Voor kleinhandel van het jaar waren drie zaken in de running: Fashion by Elle, Co-Z en Foodbar Farahilde. Laatstgenoemde was eindlaureaat.

Het merletje voor cultuurproduct van het jaar ging naar Gwendolyne Schmetz voor haar kinderboek Scheetje planeetje maakt alles groen. Zij werd verkozen boven het boek ‘Van zorgende zusters tot Sint-Jozefskliniek’ van Brecht Dutillieux, de theatervoorstelling van Bart Cafmeyer en Kobe Sercu ’t Was Ol Weg, de debuut-EP van Gravity Issues en de fotoreportage van Lucien Vandenbroucke.

In de stad zijn heel wat vrijwilligers actief. De Mooimakers, Gemachtigd opzichters, brandweer, Pepijn Pillen van de KSA en de werkgroep Beiaardconcerten waren in de running voor een merletje. Uiteindelijk mocht de brandweer het in ontvangst nemen.

De trofee voor cultuurpersoonlijkheid van het jaar ging naar Hilde Huysentruyt. Het was moeilijk kiezen voor de jury tussen haar en Hans Demeurisse. Voor de cultuurbelofte ging het tussen hoboïste Liske Herbots en winnares van de Octave Sintobinprijs Moira Baert. Het waren de ouders van Liske die het merletje mochten komen ophalen. Liske verblijft momenteel immers in Genève waar ze een masteropleiding volgt.

Sport

Van cultuur naar sport was tijdens het gala maar enkele stappen ver. Drie teams waren in de running voor sportploeg van het jaar: de damesploeg van de handbalclub, de Tribes en de damesploeg van de triatlonclub. Het waren de handbaldames die ook hier de hoofdprijs wegkaapten.

Zwemmer Bas Claerhout kaapte de trofee van sportbelofte weg voor de neus van renners Wannes Descan, Kyano Cottignies, Zita Gheysens en gymnaste Rachel De Gryse. Wielrenster Justine Ghekiere is sportvrouw van het jaar geworden. Ze bedankte iedereen tijdens een filmpje, want momenteel maakt ze zich op voor Luik-Bastenaken-Luik en kon bijgevolg niet aanwezig zijn. De andere genomineerden waren voetbalster Lisa Lefere, handbalster Femke Tack, triatlete Rhune Vansteenkiste en karateka Elke Driessens. Triatleet Kenneth Vandendriessche werd sportman van het jaar, hij eindigde voor renner Alex Vandenbulcke, crossfitatleet Jelle Hoste, fitnesser en bodybuilder Claude Legrand en triatleet Sybren Baelde.

Vlotte presentatie

Dankzij de vlotte presentatie van Bart Cafmeyer en An Deryckere werd heel snel gewisseld tussen de categorieën. De avond liep al naar zijn einde toe toen als sportvereniging van het jaar Life Danscenter uit de enveloppe kwam, voor Iskate. Twee dansers gaven als intermezzo nog een staaltje van hun kunnen. Toneelgilde De Lanteern werd uitgeroepen tot cultuurvereniging van het jaar. Hier dongen ook ’t Kringske, de Koninklijke Stadsfanfaren, Koninklijk Mannekoor De Kerels en De Speelse Notenkermis mee.

Het laatste merletje werd afgeleverd bij de mensen van de Fietsbieb. Die kregen van de jury de voorkeur op Réveil, Emelgem Picknickt en de 12 Ventilerende Werken van Günther Couckhuyt.