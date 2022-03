14de Brugs Bierfestival komt eraan

Na een jaar onderbreking door corona heeft op zaterdag 9 en zondag 10 april de 14de editie van het Brugs Bierfestival plaats. Voor het eerst in het gloednieuwe beurs- en congresgebouw. “We zijn dolenthousiast over deze nieuwe locatie en kijken uit naar een prachtig festival”, zegt voorzitter Marc Vandepitte.

De vele bierliefhebbende trouwe bezoekers moesten er door corona een jaartje op wachten maar in het weekend van 9 en 10 april is het er opnieuw: het Brugs Bierfestival. Het razend populaire evenement, dat bierliefhebbers van over de hele wereld naar Brugge lokt, is intussen aan de 14de editie toe.

Het Bierfestival heeft dit jaar, en wellicht ook nog vele volgende jaren, plaats in het BMCC, voluit Beurs-, Meeting- en Congrescentrum aan de Hauwerstaat. Het gebouw dus dat in de plaats kwam van de oude en versleten Beurshal. “Na nogal wat omzwervingen zijn we dolenthousiast over deze nieuwe locatie: een comfortabel en hypermodern gebouw dat toch in de warme Brugse binnenstad gelegen is”, aldus Marc Vandepitte, de voorzitter van de organiserende Brugse Autonome Bierproevers. “Na een lang jaar onderbreking hebben we er enorm naar uitgekeken. We kijken echt uit naar een prachtig festival.”

500 bieren

Met de aankoop van een startpakket met daarin een degustatieglas en een elektronische betaalkaart voor vijf bieren, ter waarde van 20 euro, kunnen de bierliefhebbers zich op het bierplezier storten. Er zijn zo’n 500 bieren van een 80-tal brouwerijen en bierfirma’s te proeven op het festival.

“Het is een unieke combinatie geworden van het Belgische traditionele erfgoed met de gevestigde waarden enerzijds en het beste aanstormende talent van de nieuwe craftbeerscène anderzijds”, vertelt Marc Vandepitte. “Zo zijn weer de Belgische trappisten en lambiekbieren aanwezig, maar ook de drie Belgische brouwerijen die als laatste de top 10 van ratebeer haalden bij de categorie New Brewer Awards, namelijk Atrium uit Marche-en-Famenne, La Source uit Brussel en Dok Brewing Company uit Gent.”

Blend-bieren

Marc Vandepitte wijst er voorts nog op dat er dit jaar 68 nieuwe bieren, die dus in de loop van dit jaar zijn uitgekomen, en 52 echte primeurs, die voor het eerst op dit festival te proeven zijn, voorgesteld worden. “Het wordt zo de ideale mix tussen traditie en vernieuwing: tussen zoet, zuur en bitter; tussen laag alcoholische, mooi uitgebalanceerde bieren en de meest intense bommetjes. En we hebben ook aandacht voor de nieuwste trend van de ‘blend-bieren’”, vervolgt Marc Vandepitte.

Bij mooi weer zullen de grote schuiframen van het nieuwe beursgebouw opengeschoven worden zodat er een open marktsfeer kan ontstaan op het festival. Net buiten het beurs- en congresgebouw staan vier foodtrucks opgesteld voor wie een hongertje voelt opkomen tussen het vele proeven door. “Ik geef ook nog graag mee dat we dit jaar weer verschillende goede doelen steunen en daarbij denken we dit jaar ook aan de Oekraïense oorlogsvluchtelingen.”

Alle praktische info op www.brugsbierfestival.be.