14,5 miljoen kubieke meter extra zand op stranden

Het Oostendse strand krijgt in de volgende twee maanden ongeveer 600.000 kubieke meter extra zeezand ter bescherming tegen duizendjarige stormen. De werken uitgevoerd door zeebouwer Jan De Nul Group kaderen in het Masterplan Kustveiligheid. Ook Koksijde, De Haan en Wenduine krijgen extra zandopspuitingen.

De Vlaamse overheid benut als naar gewoonte de toeristisch luwe wintermaanden om op diverse plaatsen aan de kust de stranden in het kader van de kustverdediging van extra zandsuppleties te voorzien. Op initiatief van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid vinden vanaf februari tot en met maart ook tussen de westelijke havendam en de Wellingtonrenbaan zandopspuitingen plaats om de stranden te verhogen en te verbreden tot aan de laagwaterlijn.

Ongeveer 600.000 kubieke meter zand, gewonnen op de Vlaamse banken, wordt aangevoerd door de zandzuiger Alexander von Humboldt, die de werken met 100 procent duurzame biobrandstof zal uitvoeren en in de havengeul gekoppeld zal worden aan een drijvende leiding. Dankzij het gebruik van biobrandstof wordt de CO2-uitstoot met 90 procent verminderd. Vermengd met zeewater wordt het zand door de buisleiding gepompt, die over het afgesloten gedeelte van het Klein Strand en over de dam loopt tot aan de te vullen strandzone.

Nieuwste bulldozers

Zeebouwer Jan De Nul coördineert de werkzaamheden vanaf een werf op het Klein Strand. Op het strand wordt de nieuwste generatie bulldozers en graafkranen ingezet, allemaal uitgerust met uitlaatgastfiltersystemen die de uitstoot van stikstof en fijn stof met 80 procent reduceren. In de volgende 3 weken wordt de buisleiding geïnstalleerd, dan volgen nog een vijftal weken van suppletie-activiteit. De voorziene kostprijs bedraagt 7 miljoen euro.

Ook in Koksijde, De Haan-Vosseslag en centrum en Wenduine staan deze winter en vroeg voorjaar zandsuppletiewerken gepland. Samen goed voor 18,5 miljoen euro en 1,45 miljoen kubieke meter zeezand.