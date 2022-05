140 Lotus-wagens op de Grote Markt in Ieper

Donderdagmorgen was het gezellig druk op de Ieperse Grote Markt. Heel wat nieuwsgierigen kuierden tussen de ruim 140 Lotus-wagens die er stonden opgesteld.

Na twee afgelaste edities door de coronapandemie verwelkomden de organisatoren graag de prachtige bolides uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië voor de Ypres Lotus Day.

Vanaf 10 uur startten de deelnemers voor een rondrit in de provincie met stops in Gits en Houthulst om te eindigen in Hooglede. (EF)