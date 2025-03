140 kinderen trekken naar Teddy Bear Hospital om hun knuffelbeer te verzorgen omdat er een autootje in de buik zit

Afgelopen zaterdag vond in KU Leuven Kulak in Kortrijk opnieuw het jaarlijkse Teddy Bear Hospital plaats. Een 140-tal kinderen trok samen met hun geliefde teddybeer naar het ‘ziekenhuis’ om hun zieke knuffel te laten verzorgen. Dit initiatief, georganiseerd door de geneeskundestudenten van BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association), heeft als doel om de angst voor dokters en ziekenhuizen bij jonge kinderen weg te nemen.

De kleine ‘doktertjes’ waren talrijk aanwezig, met maar liefst 140 deelnemende kinderdokters waren ze. De kinderen konden zich voor even echte artsen voelen, compleet met schort, mondmasker en operatiemuts, terwijl ze hun teddybeer verzorgden. In het operatiekwartier beleefden ze de ultieme ziekenhuiservaring: een autootje werd chirurgisch verwijderd uit de buik van een teddybeer, en de zaal was volledig verduisterd om een realistisch effect te creëren.

Een van de hoogtepunten was de ambulance met zijn indrukwekkende zwaailichten, die veel indruk maakte op de kinderen. Daarnaast was er dit jaar een nieuw stretchstation, waar de jonge bezoekers leerden over het belang van kinesitherapie in het herstelproces en de samenwerking tussen kinesisten en artsen.

Blije kinderen en dankbare ouders

Naast de enthousiaste kinderen waren ook de ouders erg tevreden. Terwijl hun kinderen zich onderdompelden in de medische wereld, genoten zij van een momentje voor zichzelf. Toch toonde een groot aantal ouders interesse in de workshop kinderreanimatie. “Maar liefst 90 ouders woonden de sessie bij en gaven achteraf aan dat ze weinig voorkennis hadden, waardoor de workshop als bijzonder leerrijk werd ervaren” aldus Juliette Bonte.

De inschrijvingen voor de geneeskundestudenten die wilden helpen, waren razendsnel volzet. “Onze studenten stonden, zoals altijd, te popelen om deel te nemen,” aldus een van de organisatoren. “Het was een intensieve, maar enorm voldoening gevende dag.”

Met een hoge opkomst en een geslaagde dag vol medische avonturen bewees het Teddy Bear Hospital opnieuw zijn waarde. Dankzij dit initiatief verliezen kinderen hun angst voor dokters en ziekenhuizen, en krijgen ze op een speelse manier inzicht in de medische wereld. Volgend jaar keert het evenement ongetwijfeld weer terug, met opnieuw een enthousiaste groep kleine artsen in spe.