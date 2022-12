14.000 euro van vrijgekomen budget MS-Huis gaat naar onderzoekscentrum

Het doek over het MS-Huis Menen is na 13 jaar definitief gevallen. De vzw maakte onlangs ook bekend wat er met het vrijgekomen budget, dat het onder meer uit sponsoring verwierf, zal gebeuren. Het geld zal naar het MS-onderzoekscentrum van professor Guy Laureys van de Universiteit Gent gaan. Dat is een centrum dat onderzoek doet naar multiple sclerose.

“Binnenkort verschijnt de stopzetting van onze activiteiten in het Belgisch Staatsblad”, zegt gewezen voorzitter en coördinator van het MS-Huis Marleen Deruytere. “Bij de opstart werd statutair vastgelegd dat bij stopzetting de resterende centen overgemaakt dienden te worden aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft. Om iedereen gerust te stellen, laat ik graag weten dat we samen met de Raad van Bestuur hebben beslist onze centen over te maken aan het MS-onderzoekscentrum van professor Guy Laureys van de Universiteit Gent. Het gaat om ongeveer 14.000 euro. Onze en jullie inzet zijn dus zeker niet voor niks geweest.”

Vriendschap

“Ik wens iedereen, van MS-patiënt tot vrijwilliger, van sponsor tot sympathisant, van harte te bedanken voor de steun in de voorbije 13 jaar. De vzw bestaat niet meer, maar onze vriendschap zal wat mij betreft steeds blijven bestaan”, besluit Marleen. (CB)