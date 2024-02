135 eters op de KWB-ontbijtverhalen

De 18de KWB-ontbijtverhalen in Pittem kenden met 135 deelnemers een overweldigend succes.

Na een meer dan uitgebreid ontbijt beet Sigrid Cloet als eerste spreker de spits af. Zij vertelde over haar job als zedeninspecteur bij de Gentse politie, het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en benadrukte dat ‘neen’ ook ‘neen’ betekent.

Na haar kwam Tom Coghe aan het woord die vertelde dat de diagnose van Parkinson hem er niet van weerhield om, samen met zijn zus Eline, de Delhaize in Tielt over te nemen en dat de ziekte voor hem vooral een uitdaging is.

De laatste spreker was Astrid Demeulemeester, de vrouw van Yves Lampaert, die vertelde hoe het is om met een topsporter getrouwd te zijn en hoe een goede gezondheid en een mooi gezin toch de essentie blijven. (JG)