135 aanwezigen tijdens Nacht van de Wetenschap in Kuurne

Maandagavond vond de tweede editie van de Nacht van de Wetenschap plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Kuurne. Dit jaar waren Wouter Bossuyt, manager bij de Genomics Core aan de KUL, en Jonas Deré, professor wiskunde aan de KULAK, de sprekers van de avond. In totaal waren er 135 aandachtige toeschouwers aanwezig om naar de wetenschappelijke presentaties te luisteren.

Het bijzondere aan dit evenement is dat de sprekers zelf in Kuurne wonen of een link hebben met de gemeente. Tijdens de avond werd er onder andere gesproken over het belang van genetica in ons dagelijks leven, zoals in de supermarkt, het ziekenhuis, het leidingwater en de archeologie. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan de eeuwenoude wiskunde die vandaag de dag nog steeds wordt onderwezen, maar waar ook nieuwe ontwikkelingen in plaatsvinden. De voordrachten van beide sprekers werden goed ontvangen en trokken veel belangstelling. (BRU)