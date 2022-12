131 nieuwe bomen voor het Bredense Geboortebos

Het Geboortebos langs de Noord-Edestraat in Bredene werd nu voor het 22ste opeenvolgende jaar uitgebreid.

Alle kinderen, die in 2021 werden geboren, kregen hun boom(pje) in het bos. “En we mogen het gerust een echt bos beginnen noemen. Sedert de eeuwwisseling heeft Bredene consequent voor alle nieuwe Bredenaars een boom geplant.”

“Dit jaar kwamen er 131 nieuwe exemplaren bij”, weet milieuschepen Kelly Spillier, die mee de handen uit de mouwen stak tijdens het aanplanten van de bomen. (MM)