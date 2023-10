130 deelnemers aan Masters of Foam in OC De Spoele: “Wagentjes halen topsnelheden”

Op vrijdag 27, zaterdag 28 en 29 oktober wordt OC De Spoele in Otegem omgetoverd tot een racecircuit. Miniatuur Racing Club Zwevegem organiseert er de internationaal bekende wedstrijd ‘Masters of Foam’. De deelnemers komen uit twaalf landen.

Miniatuur Racing Club Zwevegem (MRCZ) werd in 1981 opgericht en kon zich een jaar nadien vestigen in OC De Brug in Zwevegem. “Wij zijn een club voor elektro aangedreven telegeleide wagens van schaal 1:18 tot en met 1:10. In die ruim 40 jaar hadden we al heel wat kampioenen onder onze leden. Op dit ogenblik maken zo’n 30 enthousiastelingen deel uit van MRCZ, waarvan enkele leden verscheidene jaren op een hoog niveau Europese wedstrijden hebben gereden”, stelt Pieter Saelens de vereniging voor.

Onder impuls van enkele bestuursleden treedt MRCZ opnieuw toe tot een selecte groep van clubs die een Europese wedstrijd organiseren. De club is bekend voor de strakke organisatie van wedstrijden in België. Men beschikt over een eigen indoorcircuit gevestigd in OC De Brug en daarnaast is er ook een niet permanent outdoorcircuit.

Banden van mousse

Van oudsher werden telegeleide wagens uitgerust met mousse banden. “Tijdens deze wedstrijd ruikt men niet de geur van verbrand rubber, maar van mousse. De banden worden op de juiste diameter afgedraaid om zo tot de allersnelste wagen te komen. Wat deze wedstrijd nog unieker maakt, is dat er enkel wagens van een schaal 1:12 rijden. Deze klasse is zijn roots trouw gebleven en rijdt al jaren met banden van mousse”, zegt Christophe Libeer, een van de deelnemers.

“Hier worden vooral de vaardigheden van de piloot in de verf gezet” – Christophe Libeer

Masters of Foam werd voor het eerst verreden in 2015. “Dit was toen ook in België. Daarna vond de wedstrijd telkens plaats op het drielandenpunt, in het zuiden van Nederland. Vorig jaar mochten wij organiseren en nu dus opnieuw.” De wedstrijd is een driedaags evenement voor schaal 1:12 aangedreven wagens. “Deze wagentjes halen door hun achterwielaandrijving en lage gewicht topsnelheden. De 1:12 schaal is snel en technisch. Hier worden vooral de vaardigheden van de piloot in de verf gezet”, aldus nog Christophe Libeer.

Zeer snel volzet

Na de succesvolle editie van 2022 staan we nu voor een editie die volledig is uitverkocht. “Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd op 130 deelnemers. Deze waren op anderhalve dag volledig ingenomen. We mogen dit jaar piloten uit twaalf verschillende landen verwelkomen, wat toch het belang van de wedstrijd aantoont.”

Er wordt met een drietal types wagens gereden, De 1/12 GT-klasse, de 1/12 Stock-klasse en Modified.

“De 1/12 GT wagens rijden met GT (zoals Ferrari of Porsche, red.) carrosserieën. Deze wagentjes zijn de instapklasse en rijden met de traagste motor. Het is een gemixte klasse van jonge onervaren piloten, maar ook met oudere ervaren piloten die de snelheidsmonsters van de andere klassen minder kunnen temmen”, verduidelijkt Pieter Saelens. “In de Stock en Modified klasse wordt met zogenaamde LMP-carrosserieën gereden. Deze hebben het typische ‘Le Mans’-uitzicht en halen veel hogere snelheden. Het verschil tussen de Stock en Modified-klasse zit in de motorbegrenzing die men gebruikt. De snelheid ligt in de Stock klasse al hoog, maar de Modified-klasse is nog een stuk vinniger.”

Finales op zondag

Dit weekend wordt drie dagen geracet in OC De Spoele in Otegem. Vandaag, vrijdag, zijn er tot 20.30 uur vrije trainingen en gechronometreerde trainingen die de kwalificatiegroep bepaalt. Morgen, zaterdag, worden de deelnemers op basis van ‘timed practice’ ingedeeld in groepen en waarna men strijd levert voor een startpositie in de finales. Er wordt een vaste en beperkte tijd gereden (8 minuten plus de tijd die nodig om de ronde af te werken). De piloten krijgen vijf pogingen om hun positie in de finales te behalen. De wagentjes rijden op zaterdag van 8.30 tot 20.30 uur. Op zondag start men om 8.30 uur met de finales. Rond 17 uur is er de bekeruitreiking.

Het publiek kan alle dagen gratis een kijkje komen nemen.