130 bewoners O.L.V. Van Troost in Westkapelle verhuizen naar gloednieuw gebouw

Dinsdag verhuizen 130 bewoners van wzc O.L.V. Van Troost in Westkapelle naar het gloednieuwe complex van WZC Polderparel vlak naast het oude woonzorgcentrum. De nieuwe naam werd gekozen uit meerdere voorstellen die werden ingediend. Eigenlijk is er plaats voor 143 personen, maar er werd in aanloop van de verhuis bewust een opnamestop ingelast.

De nieuwbouw was nodig omdat het oude gebouw niet meer aan de huidige comforteisen voldeed. In de voorbije week hebben familieleden van de residenten al heel wat kledij en persoonlijke meubeltjes van het ene gebouw naar het andere helpen verhuizen. Dinsdag is het aan de bewoners zelf om onder begeleiding van hun verzorgenden en vrijwilligers hun intrek in hun nieuwe verblijf te nemen en hun allerlaatste spullen netjes in de kasten te schikken.

De nieuwe infrastructuur op het voormalige voetbalterrein van VV Westkapelle in de Westkapellestraat is een stuk compacter en bestaat uit vier verdiepingen. De ruime kamers met grote ramen tot op de vloer bevinden zich op de bovenste drie verdiepingen en bieden een panoramisch zicht op de polders en/of het dorpscentrum. (MM)