130 afstammelingen van Charles Carolus Degrande en Anna Theresia Bourgeois komen feestelijk bijeen

Vorige zondag werden voor de vierde maal alle afstammelingen van Charles Carolus Degrande (1832-1903) en Anna Theresia Bourgeois (1849-1913) uit Aartrijke uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in De Oude Melkerij in Gits.

Achterachterkleinzoon en organisator Rudy Degrande uit Torhout werkt al sinds 2007 aan de stamboom, die teruggaat tot 1615. In 2021 bundelde hij alle info en foto’s die hij gedurende vele jaren had verzameld in een boek van liefst 850 bladzijden. Dat boek ‘In de voetsporen van de familie Degrande’ werd in grote oplage ter beschikking van de afstammelingen gesteld. Samen met zijn vaste medewerkers Lut en Marnix Degrande en de 130 aanwezigen maakte Rudy er in De Oude Melkerij een gezellig samenzijn van. Een prachtige infostand met foto’s uit vervlogen tijden en een film over de familie werden met veel aandacht bekeken. Ook lekker eten, enkele danspasjes en het ophalen van oude herinneringen ontbraken niet. “We kijken al uit naar de volgende editie”, zegt de Torhoutenaar. (foto JS)