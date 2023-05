In Loker werden de twaalfjarigen gevormd. We herkennen Albin Willemyns, Iben Desmyter, Juliette Vancrayelynghe, Lars Caron, Laura Gauquie, Lentl D’hont, Linde Six, Nils Van Bossele, Quinten Hoornaert, Sarah Delodder, Soetkin Hoornaert,Viktor Claeys en Zoë Arnaert, samen met de vormheer en de catechisten. (foto EF)