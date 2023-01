125.000 euro voorzien, 4.000 euro gebruikt: Burgerbudgetten lijken niet van de grond te komen

In mei 2020 kondigde de stad Menen aan 125.000 euro vrij te maken voor voorstellen van de burgers zelf. Bijna drie jaar later is daar amper 4.000 euro van gespendeerd – goed voor amper één project. Maar, zo zegt schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit), nog deze legislatuur zal het beoogde doel bereikt worden.

Je mocht al eens gek doen. Van gevelbankjes tot bloemenpracht. Had je een idee om je buurt op te waarderen, dan mocht je dat vanaf mei 2020 uitwerken en voorleggen aan een jury en het schepencollege. Toen lanceerde toenmalig schepen Herman Ponnet (Vooruit) burgerbudgetten. Het stadsbestuur deelde Groot-Menen op in 10 zogenoemde wijken die elk apart voorstellen mochten doen. Daarvoor trok het maar liefst 125.000 euro uit.

We zijn nu bijna drie jaar verder. Van die 125.000 euro werd intussen 4.000 euro gespendeerd. Amper 4.000 euro. Op het Paradijs in deelgemeente Rekkem verschenen kort geleden enkele bloembakken met een boompje in op het kruispunt van de Paradijsstraat met de Schelpenstraat, Vagevuurstraat en Neerweg. Ook in de Barakken werd een oproep gelanceerd, maar daar kwam nog niks uit. Dat kun je bezwaarlijk een succes noemen.

De oppositie was bij aanvang sceptisch – een te gering budget, een te logge procedure. Zou het daaraan liggen? Neen, volgens huidig schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit). Corona was de grote boosdoener. “Tijdens de crisis en de lockdowns was het niet mogelijk om mensen samen te roepen. Alles wat met participatie te maken had, zetten we on hold”, klinkt het. “Mochten alle Menenaars zich als een vis in het water voelen in de digitale wereld, dan hadden we kunnen overwegen om digitale participatie te organiseren.”

Die digitale wereld lijkt inderdaad een nog te ontdekken wereld. Op het platform Samen Menen verschenen met Paradijs in Rekkem, de Barakken, Statie-Tuinwijk Lauwe en Ons Dorp vier wijken waar voorstellen konden voor gedaan worden. De animo daarop is echter niet bijster groot.

Toch is er volgens de schepen beterschap in zicht. “We hebben nieuwe plannen gesmeed en die zijn we nu aan het uitrollen”, vertelt Vandecasteele. “Het zal een serieuze inspanning vergen, maar al het budget zouden we toch moeten kunnen spenderen. We zitten nu weer op schema en zullen normaal tegen eind deze legislatuur alle wijken hebben gehad.”

Momenteel lopen er nog vier projecten. In het Paradijs staan ze het verst. De stemming is er achter de rug, met de bloem- en boombakken is er één initiatief uitgerold. “De andere twee – een onderzoek voor de ontwikkeling van een ontmoetingsruimte en een onderzoek voor de versterking van het buurtcomité – zijn veel complexer en dus nog lopende.”

Voor de andere drie wijken is het eerste deel van het traject afgewerkt. Met de hulp van projectregisseurs van de lokale dienstencentra werden dossiers afgewerkt die deze maand nog voor de jury komen. Binnenkort starten Menen centrum en Rekkem centrum nog nieuwe trajecten op. “Sowieso is het niet eenvoudig”, klinkt het. “We proberen door op evenementen de burgerbudgetten voor te stellen en begeleiden meer volk te betrekken dan de mensen die gewoonlijk betrokken zijn. Vaak merken ze dat er veel meer komt kijken bij zulke projecten. Zo wordt vaak geopperd om extra speelelementen te zetten, maar zowel financieel als administratief is dat niet in 1-2-3 gefikst.” (JD)