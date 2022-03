12 VENTIELerende werken van Günther Couckhuyt van start: “Volgende uitdaging wordt tien minuten aan een rekstok”

Izegem – Günther Couckhuyt (40) heeft zichzelf 12 sportieve uitdagingen voorgelegd in 2022. Dit niet enkel voor zichzelf, maar ook voor het goede doel. Met zijn uitdagingen steunt hij Het Ventiel, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie.

Günther gaat 12 uitdagingen aan die hem fysiek tot het uiterste moeten drijven. Vandaag, zaterdag 26 maart, begon Günther met 1 uur planken en slaagde daar ook in. Één uitdaging kan hij dus alvast afvinken. Nog elf te gaan.

“Mijn volgende uitdaging volgt binnenkort, maar de datum en plaats ligt nog niet vast. Wel is het al zeker dat het tien minuten aan een rekstok hangen wordt en dit op een unieke locatie. Ik ben nu helemaal kapot van dat één uur planken. Houthandel Vanrobaeys was vandaag mijn sponsor, die… planken maakt.”

“Heel veel turners, vrienden en familie kwamen supporteren en heel wat van hen deden even mee. Ik werd ook onderdeel van een parcours voor onze jongste turners die onder mij door konden kruipen.”

“Uitdaging 11 zijn we op dit moment aan het uitwerken, maar ik kan wel alvast een tip van de sluier lichten. De elfde uitdaging, de surprise, gaat door op zaterdag 17 december in cultuurhuis De Leest. De twaalfde uitdaging zal pas later dit jaar bekend gemaakt worden doordat ik me nu eerst op de eerste uitdagingen wil toelichten.” (RV)

De 12 werken en hun moeilijkheidsgraad

1. Marathon lopen. “Ik ben geen uithoudingssporter. Vroeger was ik voorbereid om alles te geven in 1 minuut. Mentaal zal daar het probleem niet zijn, fysiek wordt het misschien wat anders.”

2. Muurklimmen. “Daar heb ik me voorgenomen om de moeilijkheidsgraad 7A te behalen. Ik ben daar nu al voor aan het trainen, maar het parcours van die 7A verandert voortdurend. Dat maakt specifiek trainen extra moeilijk.”

3. 10 km zwemmen. “Op zich ben ik wel een goede zwemmer, maar ik hou niet van water. Ik heb een chloorallergie en mijn nekhernia een overblijfsel van mijn turncarrière speelt op. Hopelijk vind ik het juiste pilletje voor die allergie. Door de hernia zal ik niet kunnen blijven crawl zwemmen. Hopelijk lukt het ook outdoor, want indoor zijn dat 400 lengtes en dus evenveel keer keren.”

4. 1 uur planken. “Bij het planken steun je op de voorarmen en de toppen van je tenen. Bijna elke spier in je lichaam wordt belast. Een half uur lukt me nu al, een uur is een helse opdracht.”

5. 10 minuten rekstok hangen. “Dat geeft een onaangenaam gevoel in je lichaam. Ik denk dat de laatste minuten overwinnen vooral een mentale zege op mezelf zal zijn.”

6. 100 km wandelen. “De Dodentocht wordt het niet, die deed mijn ma al. Zij wandelt straks trouwens naar Compostela. Die uitdaging hou ik voor na mijn marathon.”

7.Dodensprong van brug in Mostar. “We waren al eens in Bosnië op die brug. Het is de traditie dat lokale jongeren daar springen. Dat wil ik ook doen, maar het is ook niet ongevaarlijk. Er vielen daar al enkele doden.”

8. Vijf dagen bushcraften. “Overleven in de natuur zal vooral een serieuze voorbereiding vergen, je moet immers leren wat je mag eten uit de natuur en wat niet.”

9. 100 kg banddrukken. “Dat is anderhalve keer mijn lichaamsgewicht. Dat zegt genoeg zeker?”

10. 5 km lopen in 20 minuten. “Nu doe ik 24,5 minuut over de afstand. Ik zal tot het uiterste moeten gaan, tot brakens toe.”

11. Nog te bepalen. “Ik ben nog op zoek naar een elfde uitdaging.”

12. Te kiezen door de volgers. “Al wie mij volgt en steunt mag iets voorstellen, daar kiezen we dan een laatste uitdaging uit.”